NY BRO: Satellittbildet viser broen som er satt opp over elven Pripjat i Hviterussland, få kilometer fra Ukraina-grensen.

Nye satellittbilder: Bro dukket opp nær Ukraina-grensen

Russland hevder de trekker tilbake styrker fra Ukraina-grensen; Vesten mener det motsatte. Nå har en bro dukket opp over en strategisk viktig elv i Hviterussland, bare kilometer fra grensen til Ukraina.

Torsdag har flere vestlige land, deriblant USA, og Nato advart på nytt om et nært forestående russisk angrep mot Ukraina.

Russland har samlet opp mot 130.000 soldater i grenseområder til nabolandet Ukraina, noe vestlig etterretning mener ser ut som en invasjonsstyrke.

I tillegg deltar rundt 30.000 russiske soldater i en stor militærøvelse i Hviterussland, ifølge Nato.

Russland selv hevder at de aldri har planlagt en invasjon, og denne uken har de også hevdet at flere av militærøvelsene de har holdt, går mot slutten.

Nå viser imidlertid nye satellittbilder tatt tirsdag 15. februar at en såkalt pongtongbro har blitt satt opp over den strategisk viktige elven Pripjat i Hviterussland – under fire kilometer unna den ukrainske grensen, ifølge BBC.

Elven renner fra Ukraina, gjennom Hviterussland og så inn i Ukraina igjen der den munner ut i en annen strategisk viktig elv – Dnipr – som så renner gjennom den ukrainske hovedstaden Kyiv.

Markeringen på kartet viser hvor broen ble satt opp:

Satellittbilder som er tatt på morgenen mandag 14. februar, viser ingen tegn til broen, men man kan se at det er gjort forarbeid på den nordøstlige bredden av elven.

Analytikere ved London-baserte McKenzie Intelligence Service har trukket frem at det er bearbeidet et stort område på den nordøstlige bredden – og at dette området kan indikere en mulig hensikt om å føre et stort antall kjøretøy over elven.

Tidligere denne uken kommenterte oberstløytnant Palle Ydstebø – som underviser i militærstrategi ved Krigsskolen – militærøvelsen russerne holder med hviterusserne.

– Fra Hviterussland er man enda nærmere Kyiv. Men her er det sumplandskap som er vanskelig å manøvrere i. Sovjetunionen lyktes med et omfattende angrep med stridsvogner mot tyske styrker gjennom Pripjatmyrene under andre verdenskrig, så kunnskapen har de.

Se før- og etterbildene av området der broen er satt opp:

I FORKANT: Slik så området ut mandag morgen 14. februar. Her kan man se at det er utført arbeid på begge bredder av elven, men selve broen synes ikke. 1 av 2 Foto: Copernicus / ESA

– I prinsippet en tursti til Kyiv

Det har også kommet rapporter om at broen kan ha blitt tatt ned igjen, men dette er ikke bekreftet.

Broen har tilsynelatende blitt satt opp på få timer, og i hvert fall på rundt under ett døgn.

Svenske Aftonbladet har snakket med Claes Levinsson – som er adjunkt ved Russland- og Eurasiastudier ved Universitet i Uppsala – om oppføringen av broen.

– Man kan se det som en del av en øvelse. Å bygge slike broer er noe Russland øver på, sier Levinsson til avisen.

Han trekker likevel frem et annet poeng – nemlig at broen også ligger innenfor den såkalte forbudte sonen rundt Tsjernobyl.

– Det interessante er at dette ikke er i et tillatt øvelsesområde. Her bedriver man ikke øvelser i det hele tatt på grunn av radioaktiviteten, sier han og legger til:

– Legger man en bro over elven Pripjat og deretter tar byen Pripjat, så har man i prinsippet en tursti til Kyiv.

Han definerer å oppføre en bro her som en «veldig offensiv handling», men utelukker samtidig ikke at det også kan være en slags strategisk finte fra russisk side.