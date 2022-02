STANS: Emmanuel Macron krever umiddelbar stans i Russlands militære operasjoner i Ukraina. Her er Macron fra et møte i Moskva tidligere i februar.

Macron til Putin: Krever umiddelbar stans

Frankrikes president Emmanuel Macron har torsdag snakket med Russlands Vladimir Putin over telefon, sier en talsperson for Kreml.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder Reuters.

Ifølge Kreml var det Macron som tok initiativ til samtalen.

Den russiske regjeringen sier også at Putin i samtalen ga en «uttømmende» forklaring av årsaker til at Russland har gått til krig mot Ukraina.

Mens Macron selv sier at han kom med en klar beskjed til Putin – han krevde umiddelbar stans i Russlands militære operasjoner i Ukraina.

Macron hadde i forkant av Putin-samtalen snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, skriver Reuters.

Ifølge Kreml har Macron og Putin blitt enige om å holde kontakten.

Reuters melder at Macron sier at han krevde at Putin umiddelbart må stoppe landets militære operasjoner i Ukraina.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

ATOM-MAKT: Frankrikes utenriksminsiter Jean-Yves Le Driean minner Putin om at Nato også besitter atomvåpen.

– Atom-allianse

Frankrikes utenriksminister Jean-Yves Le Drian sa torsdag at Russlands president Vladimir Putin må huske at også Nato besitter atomvåpen, skriver Reuters.

På spørsmål om hvorvidt Putins trussel om at de som blander seg vil se konsekvenser de aldri tidligere har sett i historien var en trussel om å bruke atomvåpen, sa Le Drian at det var slik han forsto det.

– Ja, jeg tror Vladimir Putin også må forstå at Nato-alliansen er en atom-allianse. Det er alt jeg vil si om det, siterer Reuters.

SØKER TILFLUKT: Ukrainske sivilister søker tilflukt fra russiske angrep på en T-banestasjon i byen Kharkiv.

Bilder fra Kharkiv viser barn og voksne som trenger seg sammen i T-banestasjoner under bakken for å søke ly fra de russiske angrepene.

Bilder fra Kharkiv viser barn og voksne som trenger seg sammen i T-banestasjoner under bakken for å søke ly fra de russiske angrepene.