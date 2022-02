forrige

fullskjerm neste RYKKER INN: Det russiske militæret er på full fart mot hovedstaden i Ukraina. 1 av 2 Foto: MARIE-LAURE MESSANA / AFP

Eksperter: − Kan utvikle seg til geriljakrig

Måten de russiske troppene flyttes på, viser at hovedmålet er å ta den ukrainske hovedstaden Kyiv. Dersom ukrainere går til geriljakrig, kan det bli et «Afghanistan på ukrainsk jord», mener militærekspert.

Russland har natt til torsdag innledet et massivt angrep mot Ukraina.

– Det ser ut til at russerne går mot Kyiv som hovedmål, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til VG.

Han underviser i militærstrategi ved Krigsskolen, og er ekspert på den type invasjon som Russland er i gang med.

Nå foregår det harde kamper over store deler av Ukraina, og den russiske invasjonen ruller frem fra fem fronter. Alle tegn peker mot hovedstaden Kyiv.

Det ukrainske presidentkontoret advarer nå mot at russiske soldater kan bli sluppet ut i fallskjerm over hovedstaden med mål om å ta regjeringsbygget i Kyiv.

Russiske styrker forsøker nå å ta seg inn i fylket Kyiv, ifølge ukrainske grensevakter.

Les rapporten fra hovedstaden: Sivile flykter og det råder kaos

RADARANLEGG: Et militært radaranlegg ved Mariupol er angrepet med missiler.

Palle Ydstebø forklarer at de fem frontene som det nå meldes om, ikke nødvendigvis betyr at Russerne vil ta hele Ukraina.

– De angriper ut fra utbryterrepublikkene i Donbas helt i øst, ved sjøsetting i Mariupol og Odessa i sørøst, over Krim-halvøy, og fra grensen i nordøst ved Kharkiv, sier Ydstebø.

– Men det er den femte flanken fra nordvest, både over den russiske og hviterussiske grensen, som er nærmest Kyiv. Det er her det ser ut til at hovedangrepet kommer, sier Palle Ydstebø.

– Uttalelser fra Putin viser at de ønsker å ta hovedstaden og at vil innsette et Moskva-vennlige regime der.

Kristian Åtland, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, deler Ydstebø sitt syn om hva som er hovedmålet.

– Dette er en fullskala invasjon som begynte i morgentimene med bombardering av militær infrastruktur. Målene var ukrainernes luftvern, kommandosentre, flybaser og steder med konsentrasjon av militære styrker Siktemålet var å redusere Ukrainas evne til å yte motstand, sier Åtland.

Da VG snakket med ham ved 11.30-tiden, var det meldt om trefninger ved byen Uman. Det er en by med rundt 90 000 innbyggere, tre timers kjøretur rett sør for hovedstaden Kyiv.

– Der er det meldt om sivile tap, sier Åtland.

Dette har skjedd så langt:

Det utføres luftangrep en rekke steder, også i hovedstaden Kyiv.

I nordøst blir den viktige grensebyen Kharkiv angrepet, og i byen Cherniv, rett nord for Kyiv meldes det om russiske militærkjøretøy.

Fra vest har russiske stridsvogner i morgentimene rullet inn over grensen fra Hviterussland, og ukrainske grensevakter melder om skuddveksling.

Den ukrainske grensevakten skriver på Twitter at russiske militære kjøretøy også bevegde seg ved den annekterte Krim-halvøya.

Fra sørøst blir byer som Mariupol og Odessa også angrepet.

Ifølge ukrainske grensevakter prøver russiske styrker torsdag formiddag å ta seg inn i fylket Kyiv.

EKSPERT: Oberstløytnant Palle Ydstebø

Oberstløytnant Palle Ydstebø tror at en ukrainske motoffensiv vil kunne bli svært kostbar, og at hvor lenge krigen vil vare kommer an på hvilken taktikk ukrainerne velger.

– Russland er overlegne i konvensjonelle, store operasjoner. Ukraina møter en massiv krigsmakt støttet av kampfly og artilleri i fremrykkingen. Satser man på å stanse den frontalt, så er det bare et tidsspørsmål før de ukrainske styrkene slites ned.

fullskjerm neste HÅNDHOLDTE VÅPEN: Ukraina har fått håndholdte panservern og håndholdt luftvern. 1 av 4 Foto: Vadim Ghirda / AP

Ydstebø mener den eneste måten for Ukraina å lykkes på er å trekke sine styrker unna, la russerne passere og angripe dem fra kantene.

– Hvis Ukraina satser på en utmattelseskrig, der de ikke gir den fremrykkende invasjonsstyrken fred, så kan det lykkes. Russland ønsker trolig ikke å okkupere hele landet.

– Vi har sett at Ukraina har fått mye håndholdte våpen, av typen panservern og luftvern. Er dette virkelig noe som kan stanse en kolonne med stridsvogner?

– Det kan være meget effektive våpen, dersom man har veltrente og disiplinerte soldater. Man må slippe angripende part veldig nær.

– Og så har vi sett sivile og reservister få våpentrening. Kan du utgjøre noen forskjell?

– Vanlige sivile kan ikke stille opp mot regulære styrker. Men de 400.000 reservistene kan slåss. Dersom de går over i en slags geriljakrig, en partisankrig, så kan man få et Afghanistan på ukrainsk jord, fastslår Ydstebø.

