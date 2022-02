ØDELEGGENDE: Abby Broyles mener saken blir tatt opp som en del av en svertekampanje. Bildet er fra 2020 da hun var Senat-kandidat.

Kongresskandidat beklager oppførsel på overnattingsfest

Kongresskandidaten Abby Broyles anklages for å ha drukket og skjelt ut ungdommer på overnattingsfest. Politikeren – som først nektet for anklagene – beklager og sier at hun ikke husker hva som skjedde.

Broyles er demokratisk kandidat til Representantenes hus fra Oklahoma.

Festen, som ble holdt hjemme hos en forelder 11. februar, inkluderte åtte jenter mellom 12 og 13 år. Broyles var med på festen etter invitasjon fra huseieren, som er mor til et av barna, skriver den amerikanske avisen NonDoc som først omtalte saken.

Senere har saken blitt omtalt i medier som New York Times og Washington Post.

Foreldre som var til stede under overnattingen hevder at Broyles var beruset og snakket nedsettende til noen av jentene. Hun skal angivelig ha kalt en jente en «akne-jævel», noe som skal ha fått jenta til å forlate rommet i tårer.

Broyles anklages også for å ha kalt en annen jente for en «spansk jævel» og en annen for en «dømmende jævel», skriver NonDoc.

Startet på Twitter

Sarah Matthews, som hadde en datter som deltok på festen, anklaget Broyles i en Twitter-tråd noen dager etter festen.

– Det er så trist, fordi dette er en som har stått på en såpeboks og snakket om å styrke kvinner, og i stedet for å gjøre det med disse jentene valgte hun å forkleine og nedverdige neste generasjon kvinner, sier Matthews til NonDoc.

Benektet hendelsen

Etter tvitringen benektet Broyles hendelsen.

– Jeg så tweetene. Jeg har vært ute av byen på en innsamlingsreise, og de er forferdelige og støtende og falske, sa hun til avisen.

–Jeg mener, jeg blir trollet på Twitter hele tiden, men jeg kjenner ikke disse kvinnene og jeg vet ikke hva som ligger bak dette, men det er bare ikke sant, la hun til.

Broyles skal ifølge New York Times først ha nektet for at hun deltok på festen, men en video på det sosiale mediet TikTok, skal ifølge avisen ha vist at hun var tilstede.

Hun snudde så i et senere intervju med TV-stasjonen KFOR, hvor hun fortalte at hun hadde en bivirkning etter å ha drukket vin og tatt sovemedisiner gitt til henne av en venn. Medisinene skulle hjelpe mot stress, angst og soveproblemer, fortalte hun til KFOR.

– I stedet for å hjelpe meg å sove, hallusinerte jeg, og jeg husker ingenting før jeg våknet eller kom til, og jeg kastet opp i en kurv, sa Broyles i TV-intervjuet.

Beklaget

Under intervjuet med KFOR ba Broyles om unnskyldning for sin oppførsel.

– Jeg vil si unnskyld fra bunnen av mitt hjerte, jeg beklager eventuelle skader eller traumer som min oppførsel, når jeg ikke visste hva jeg gjorde, forårsaket, sa Broyles.

– Jeg beklager dypt, la hun til.

Broyles avvise overfor TV-kanalen at hun har et rusproblem.

I en uttalelse gitt til The Associated Press tirsdag, sa Broyles at hun ikke tror hun ville ha sagt de tingene hun er anklaget for å ha sagt.

– De tingene jeg er anklaget for å ha sagt er ikke den jeg er. De er ikke en refleksjon av min tro i det hele tatt, sa Broyles.

Hun la også til at hun mener foreldrene som har spredd hendelsen vil ødelegge for henne som politiker.

– Det er klart at denne medie-svertekampanjen er politisk støttet, og jeg vil ikke slutte å kjempe for Oklahomans, sa hun til avisen.