HÅRETE TIDER: Boris Johnson er stadig under hardt press.

Britisk statsråd: 50/50 om Boris Johnson overlever som statsminister

Etter et mannefall blant hans nærmeste rådgivere det siste døgnet begynner stadig flere å tvile på om Boris Johnson selv blir lenge i jobben. Til og med hans egne regjeringsmedlemmer.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Det føles som slutten. Det faller sammen. Akkurat nå er det 50/50 i mine øyne.

Det svarer et anonymt britisk regjeringsmedlem til storavisen The Times på spørsmål om hen tror Johnson kommer til å overleve «partygate»-skandalen og alt som har fulgt rundt det.

– Det er vanskelig å si, svarer et annet regjeringsmedlem på spørsmål om Johnson kan fortsette.

– Ufattelig trist

I tur og orden kom meldingene om oppsigelser fra noen av den britiske statsministerens nærmeste medarbeidere torsdag. Først ut var hans politiske sjefrådgiver Munira Mirza. Hun har jobbet med Johnson i 14 år, men nå var det nok.

JOBBET SAMMEN: Munira Mirza og Boris Johnson har lang fartstid sammen.

– Du er en bedre mann enn det mange av kritikerne dine noen gang vil forstå. Dermed er det ufattelig trist at du svikter deg selv ved å komme med lurvete anklager mot opposisjonslederen, skrev Mirza til statsministeren i oppsigelsesbrevet, og siktet til Johnsons respons på et kritisk spørsmål fra Sir Keir Starmer tidligere i uken.

To og en halv time senere kom meldingen om at statsministerens kommunikasjonssjef Jack Doyle trakk seg. Han uttalte at det hele tiden hadde vært hans plan å gi seg etter to år i jobben, men flere britiske medier skriver også at han til staben sin i går sa at de siste ukene har vært svært krevende for hans familieliv.

Halvannen time etter Doyle var også Johnsons stabssjef Dan Rosenfield og hans kontorsjef Martin Reynolds ute. Sistnevnte er mannen som sendte ut e-posten med «ta med egen alkohol» på en av de mange omtalte festene. En fest Johnson selv deltok på, men som han hevder han trodde var et jobbarrangement. Noe som av Storbritannia-ekspert Erik Mustad ble beskrevet som en «patetisk unnskyldning».

Henger du ikke helt med på «partygate»? VGTV forklarer her:

Men det stoppet ikke der. Fredag formiddag ble det kjent at også likestillingsrådgiver Elena Narozanski gir seg.

Talsmann: Ikke mistet kontroll

Der det er ingen tvil om at Mirza trekker seg av misnøye med Johnson er det noe mer usikkert hvorfor de andre trekker seg. Energiminister Greg Hands sier til BBC at det skjer etter at Johnson i kjølvannet av «partygate»-rapporten som kom denne uken uttalte at det kom til å bli endringer i Downing Street.

The Guardian antyder at det kan være at de trekker seg før de uansett ville fått sparken.

En talsperson for Johnson avviser fredag formiddag at statsministeren har mistet kontrollen. Han sier at tre av de som nå har trukket seg gjør det etter en gjensidig overenskomst.

NUMMER 10: Downing Street nr. 10 er adressen til kontorene og boligen til Storbritannias statsminister.

Han forteller også at Johnson samlet staben sin fredag morgen og takket dem som nå gir seg for innsatsen. Han skal også ha sagt selv om forandring kan være utfordrende, så er forandring også bra.

– Svært bekymret

Selv om det var en nedstrippet granskningsrapport av de mange festene i Downing Street i en periode coronareglene i Storbritannia forbød ansamliner av mennesker, har mange tolket den som krass kritikk mot Johnson.

Det er også ventet at mer detaljer fra rapporten kan bli kjent etter at politiet er ferdige med sin etterforskning av «partygate». Spørsmålet mange stiller seg, også hans egne statsråder, er om Johnson har tillit nok til å overleve skandalen.

Ifølge BBC har 17 av statsministerens egne partimedlemmer så langt sendt brev om at de krever en mistillitsavstemning mot ham. Mange tror tallet kan stige etter at politietterforskningen er over. For at en avstemning skal bli gjennomført må minst 54 partikolleger gjør dette.

Deretter må minst halvparten av de konservative parlamentsmedlemmene stemme for å avsette ham for at det skal bli en realitet.

Fredag uttalte Huw Merriman, en konservativ som leder transportkomiteen i Underhuset, at Johnson enten må skjerpe seg, eller gå av.

– Jeg er svært bekymret for det som nå skjer, sa han.

Mulig arvtaker tok avstand

Eksperter, som førstelektor Erik Mustad, har sagt at en mulighet for Johnson til å overleve er at partiet ikke har en klar arvtager i bakhånd. En som likevel blir nevnt som en mulig neste partileder er finansminister Rishi Sunak.

Til nå har han vært veldig tilbakeholden i sine uttalelser om Johnson, men torsdag tok han tydelig avstand fra sin sjefs kommentarer til Sir Keir Starmer tidligere i uken.

FINANSMINISTER: Rishi Sunak er blant de fremste favorittene til å overta for Boris Johnson, dersom statsministeren ikke overlever skandalene.

Det - skriver BBC - er noe mange har bitt seg merke i, fordi Sunak vet at straks han sier noe kritisk om Johnson kan det bli tolket som at han er ute etter jobben hans.

Mustad tror at Johnson blir sittende helt til en endelig granskningsrapport eller resultatet av politietterforskningen av festene ved statsministerens kontor gjør det umulig å bli sittende.

– Det ser ut som han ikke kommer til å gi seg før han får kniven så hardt på strupen, at det ligger bevis på bordet for at han har løyet og brutt reglene. Vi har jo trodd det var game over lenge. Han har gravd denne graven sin dypere og dypere. Men han sitter der ennå, sier eksperten til NTB.