En slik smultring, også kalt tokamak, brukes ved kjernefysisk fusjon – en energikilde som kan generere store mengder energi ved bruk av relativt små mengder fornybare ressurser.

Kjernekraft-gjennombrudd: − Et enormt steg fremover

Før nyttår gjorde forskere i Storbritannia et stort fremskritt innenfor forskningen på kjernefysisk fusjon. Teknologien kan produsere store mengder energi ved bruk av minimale mengder ressurser.

Av Eirik Wichstad

I årevis har forskere forsøkt å generere energi ved kjernefysisk fusjon, men har strevd med å bevare energien særlig lenge.

Onsdag fortalte forskere i Storbritannia at de mer enn doblet rekorden for hvor lenge man har klart å generere og bevare kjernefysisk fusjon, melder CNN.

– Disse banebrytende resultatene et enormt steg fremover mot en av de største vitenskapelige og ingeniørtekniske utfordringene vi har. Dette er lønnen for over 20 år med forskning og eksperimenter med våre partnere fra hele Europa, sier Ian Chapman, lederen for Storbritannias Atombyrå, om gjennombruddet.

Fremskrittet styrker forskernes tro på at teknologien kan bli en stabil energikilde en gang i fremtiden.

Info Dette er kjernefysisk fusjon Kjernefysisk fusjon er en prosess der flere atomer smelter sammen og danner en tyngre atomkjerne. Denne prosessen genererer enorme mengder energi som varme.

Det er samme prosess som får stjerner og solen til å skinne.

Atomkraft på den andre siden dannes gjennom en annen prosess, kalt fisjon, der atomene splittes heller enn sammensmeltes.

Ulempene med fisjon er at det produserer avfall som kan forbli radioaktivt i titusener av år.

Det er også potensielt farlig i tilfelle av en ulykke, som for eksempel ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima i 2011 da japan ble rammet av jordskjelv og tsunami.

Fusjon er derimot langt tryggere, produserer små mengder avfall og drives på elementer utvunnet fra sjøvann. Kilde: CNN Vis mer

Enormt varmt

Problemet med kjernefysisk fusjon er at det er svært vanskelig å få til.

For å gjennomføre fusjon må to isotopene deuterium og tritium – som er varianter av grunnstoffet hydrogen – holdes på 150 millioner grader til de kolliderer og fusjoner slik at det dannes helium.

Det er en temperatur ti ganger varmere enn solens kjerne. For å håndtere denne enorme varmen kreves det at fusjonsprosessen foregår inne i et magnetisk felt.

Et slikt apparat er forskerne i Storbritannia i ferd med å utvikle. Det heter for en tokamak og er formet som en gigantisk smultring.

21. desember fikk forskere ved Oxford til et gjennombrudd innen forskningsfeltet. I fem lange sekunder klarte maskinen å produsere 59 megajoule energi.

Fem sekunder er grensen for hva tokamaken tåler før magnetene overopphetes.

– Imponerende

– Vårt eksperiment viser for første gang at det er mulig å opprettholde en fusjonsprosess ved bruk av den eksakt samme drivstoffmiksen som er planlagt å brukes ved fremtidige fusjonskraftverk, sier Tony Donné, leder for EUROfusion.

Han la til at energimengden som ble produsert i eksperimentet er nok til å forsyne en husstand med strøm i én dag.

– Energien du kan få ut av drivstoffet deuterium og tritium er massiv. For eksempel vil forsyningen av hele Storbritannias strømforbruk i én dag kreve et halvt tonn deuterium, som kan bli utvunnet fra sjøvann, hvor konsentrasjonen er lav men rikelig, sier Tony Roulstone fra Cambridge universitet til CNN.

Resultatene fra prosjektet er lovende, men det er fortsatt en lang vei å gå før kjernefysisk fusjon blir en vanlig energikilde.

– Resultatene er imponerende og vil sannsynligvis bli bedre ettersom de fortsetter å gjennomføre eksperimenter. De klarte å produsere 12 megawatt, men bare for fem sekunder. Mye lengre fusjonsbrenning er det som trengs, sier Roulstone.