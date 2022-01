USA: I flere stater har konservative grupper opprettet kampanjer for å forby enkelte bøker for studenter.

Forbyr studenter bøker om rasisme og LHBTQ

Studenter i flere amerikanske stater reagerer på at de ikke får muligheten til å lære om «hele» landets historie.

Av Maja Mathilde Nilsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I 2021 var det en økning på antall forsøk på å forby bøker på skolebiblioteker i USA, opplyser The Guardian.

Lenge har konservative grupper gått sammen for å gjennomføre kampanjer slik at skolene skal fjerne litteratur. Da gjerne om verk som tar for seg rasisme og LHBTQ-spørsmål.

Litteratur er allerede fjernet fra skoler i Texas, Pennsylvania, Utah, Virginia og Wyoming.

Litteratur av eller om fargede personer

Tidligere i januar stemte et skolestyre i Tennessee enstemmig om å fjerne Art Spiegelmans grafiske romanen «Maus» fra pensum, ifølge Jewish Telegraph.

Romanen handler om hvordan Arts far overlevde andre verdenskrig og holocaust.

Også en lang liste med litteratur av eller om fargede personer ble forbudt i Pennsylvania.

Nå advarer bibliotekarer og lærere om at trenden er økende, og at gruppene tar i bruk utarbeidede taktikker og meldinger for å tvinge skoledistriktene til å fjerne bøker.

USA: Flere bibliotekarer og lærere er bekymret for utviklingen.

Deborah Caldwell-Stone, direktør for American Library Association's Office for Intellectual Freedom, forteller til The Guardian at de har lagt merke til at det er en rekke grupper som Moms for Liberty og Parents Defending Education som står bak kampanjene.

– De har spesielle syn på hva som er passende for unge mennesker, og de prøver å implementere agendaen sin – spesielt i skoler.

Tilbakeholder mulighetene for alle studenter

Administrerende direktør i National Education Association, Kim Anderson, har ved flere anledninger uttalt seg kritisk til de konservative gruppene.

– Hvis vi ikke er villige til å omfavne skjønnheten i Amerika, som er at mangfoldet vårt er vår styrke, så svekker vi kjerne idealet til Amerika, sier Anderson til The Guardian.

Hun mener at forbudet mot bøker om folkegrupper eller LHBTQ-spørsmål ikke bare påvirker disse samfunnene, men det også tilbakeholder muligheten for alle studenter til å lære en ærlig og nøyaktig sannhet om Amerikas historie.

Motreaksjon

Etter hvert som den konservative innsatsen har vokst, har det vært tilbakeslag i mange stater.

Forfattere, lærere, bibliotekarer og studenter har gått sammen å dannet en motreaksjon.

De har sammen protestert utenfor skoler og skolestyremøter en rekke ganger, og har også klart å oppheve flere forbud.