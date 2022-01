forrige





fullskjerm neste BEVIS: Politiet sikrer bevis på bakken utenfor Heidelberg-universitetet. 1 av 4 Foto: Uwe Anspach / AP

Tyskland: En drept og flere er skadet etter en skyteepisode på universitet

Gjerningspersonen som skal ha vært bevæpnet med et gevær er død. En 23 år gammel kvinne døde av skadene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Fire personer ble skadet. En av dem, en 23 år gammel kvinne, døde senere av skadene.

Det bekrefter politiet under en pressekonferanse, skriver Nyhetskanalen SWR.

Politiet forteller at gjerningsmannen var 18 år gammel. Han gikk inn i en forelesning med 30 personer med et gevær og skøyt rundt seg.

Han skal så ha løpt ut og tatt sitt eget liv.

Hendelsen skjedde ved Heidelberg universitet i byen Heidelberg i Tyskland. Politiet meldte om skytingen rett etter klokken 13 mandag.

Var student ved universitetet

Gjerningspersonen var student på Heidelberg universitet, og bodde i Mannheim.

Politiet sier under pressekonferansen at han hadde kjøpt tre våpen i utlandet kort tid før angrepet. Han hadde ikke tillatelse for disse.

Det er ukjent hva som kunne vært motivasjonen bak angrepet.

VÅPEN: Politiet fant en hagle utenfor Heidelberg-universitetet.

– Vi er sjokkert

Nyhetskanalen SWR har snakket med studenter på universitetet. Mange av dem er i sjokk.

– Vi er uten tvil sjokkert. Dette er en katastrofe, sier Peter Abelmann. Han er lederen i en studentorganisasjon.

Nyheten om skytingen spredte seg på campus som ild i tørt gress, forteller han.

Ingen studenter fra andre land enn Tyskland skal ha blitt rammet av hendelsen, melder universitetet på sine nettsider.

Her skal hendelsen ha skjedd:

Klikk for å aktivere kartet

– En grusom dag

Ordføreren i Heidelberg, Eckart Würzner, skriver dette som en grusom dag. Det skriver The Telegraph.

– I dag er en grusom dag for oss alle. Situasjonen er fortsatt uklar, så jeg ber alle om å følge instruksjonene fra politiet og ikke spre spekulasjoner og rykter, sier Würzner, ifølge avisen.

Skytingen skjedde på en del av universitet som ligger i bydelen Neuenheimer Feld.

Heidelberg-universitetet er et av Tysklands eldste og mest anerkjente universiteter.