Tyskland: Én død og flere er skadet etter en skyteepisode på universitet

En gjerningsperson som skal ha vært bevæpnet med et gevær er død, ifølge politiet. Nå har ett av ofrene dødd av skadene, melder tyske medier.

Det ble tidligere meldt at fire personer er skadet, og at tilstanden for i hvert fall noen av disse har vært alvorlig. En av disse fire har nå dødd av skadene, melder flere tyske medier, blant annet Bild.

Hendelsen skjedde ved Heidelberg-universitetet ved Mannheim i Tyskland.

En person skal være livstruende skadet, ifølge nyhetsbyrået DPA. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Gjerningspersonen skal ha skutt rundt i en i en forelesningssal på universitetet. Han skal så ha løpt ut, skriver politiet i en pressemelding rett etter klokken 15.

Politiet mener gjerningspersonen handlet alene.

– Det er skadede, men vi vet ikke om noen er drept. Vi innhenter informasjon akkurat nå, sier Dennis Heifner, pressetalsperson ved politiet i Mannheim til VG.

– Informasjonen vi har per nå er at gjerningspersonen skjøt seg selv, legger han til, men understreker at de fortsatt jobber med å få klarhet i hva som har skjedd.

Det er store styrker på stedet og deler av området er sperret av.

Gjerningspersonen var selv student ved universitetet.

Det er ingen indikasjoner på at angrepet var politisk eller religiøst motivert nå, ifølge Reuters.

Politiet har bedt studenter om å holde seg unna området Neuenheime Feld i Heidelberg, skriver Südwestrundfunk (SWR).

Ifølge SWR ligger den botaniske hagen og deler av universitetssykehuset Heidelberg i Neuenheimer Feld.

Området er studiested for mange studenter.

Heidelberg-universitetet er et av Tysklands eldste og mest anerkjente universiteter.