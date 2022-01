STORT POLITIOPPBUD: Flere personer skal være skutt og skadet i en hendelse i Heidelberg i Tyskland.

Politiaksjon i Tyskland – flere skadet

Flere er skadet etter en skyteepisode i Heidelberg i Tyskland. En gjerningsperson som skal ha vært bevæpnet med et gevær, er død, ifølge politiet.

Flere er skadet etter en hendelse i Heidelberg i Tyskland, melder politiet i Mannheim på Twitter. Politiet har sendt store styrker til stedet, og flere er skadet.

Politiet har også bedt studenter om ikke å dra til området Neuenheime Feld i Heidelberg, skriver Südwestrundfunk (SWR).

I en ny oppdatering på Twitter like før klokken 14 skriver politiet at det er snakk om at en gjerningsperson skadet flere personer i en forelesningssal med det som skal være et gevær.

De skriver også at gjerningspersonen er død.

Det er foreløpig ukjent om noen eller flere personer er drept som følge av hendelsen.

Her skal hendelsen ha skjedd:

Ifølge SWR ligger den botaniske hagen og deler av universitetssykehuset i Heidelberg i Neuenheimer Feld. Området er også studiested for mange studenter.