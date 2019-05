VALGVINNER: Partileder Marine Le Pen snakker til tilhengerne sine, etter at partiet Nasjonal samling toppet valgdagsmålingene i Frankrike. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Le Pen vil ha en «kraftfull» allianse av ytre høyre-partier

Grønne og ytre høyre er vinnerne i helgens EU-valg. Den franske høyrepopulisten Marine Le Pen vil samle partiene på ytre høyre i EU-parlamentet.

De tradisjonelle, sentrumsorienterte partiene er taperne i helgens valg til EU-parlamentet. Vinnerne er de grønne partiene og partiene ytterst på høyresiden.

Ifølge valgdagsmålinger i Frankrike fikk partiet Rassemblement national (på norsk Nasjonal samling), rundt 24 prosent av stemmene. Etter at målingen ble kjent, sa partileder Marine Le Pen at hun vil ha en «kraftfull» allianse av høyrepartier i EU-parlamentet, melder det franske nyhetsbyrået AFP.

Nasjonal samling får en oppslutning på 24,0-24,2 prosent på to valgdagsmålinger av Ifop-Fiducial og Harris Interactive-Agence Epoka søndag kveld, skriver NTB. President Emanuel Macrons parti LREM får ifølge målingene rundt 22–23 prosent av stemmene.

– Det er en enorm ære å få den tilliten franskmennene har gitt oss gjennom å utpeke oss til landets største parti. Prognosene bekrefter den nye skillelinjen mellom globalister og nasjonalister i Frankrike og resten av verden, sier Le Pen.

Valgskred for Orban

I flere andre land går partiene ytterst til høyre frem. I Tyskland viser målingene at Alternativ for Tyskland får 10,5 prosent av stemmene, mot 7,1 ved forrige EU-valg.

I Spania fikk det ferske høyrepopulistiske partiet Vox rundt seks prosent oppslutning, ifølge valgdagsmålingene. Det er en nedgang fra valget i Spania tidligere i år, da partiet fikk ti prosent av stemmene. Men i EU-parlamentet betyr valgresultatet flere potensielle medlemmer av Marine Le Pens allianse.

GRØNNE: Lederne i gruppen av grønne partier i EU-parlamentet, Philippe Lamberts Ska Keller, tilbrakte valgnatten i EU-parlamentet i Brussel. Foto: YVES HERMAN / X00380

Størst suksess hadde Fidesz, partiet til Ungarns statsminister Viktor Orbán, som fikk 56 prosent oppslutning.

Selv om høyrepartier er vinnerne i mange land, hadde de ikke fremgang alle steder. I Østerrike gikk Frihetspartiet tilbake to prosentpoeng til 17 prosent oppslutning. Det kan ha sammenheng med at partiet er midt i en skandale. Bare noen dager før valget ble det offentliggjort en video, der partileder Heinz-Christian Strache tilbyr regjeringskontrakter mot politisk støtte.

Dansk Folkeparti gjorde et enda dårligere valg. Valgdagsmålingene tyder på at partiet har halvert oppslutningen siden forrige valg, og vil miste tre av fire representanter i EU-parlamentet, skriver NTB.

Grønn vekst

Den andre politiske blokken som kommer styrket ut av valget er de grønne. I Tyskland ble de grønne nest størst, med 22 prosent oppslutning, ifølge målingene.

– Dette bekrefter at en grønn bølge er i ferd med å materialisere seg i Europa, og det bekrefter at vi i økende grad ses på som et fullverdig alternativ til de tradisjonelle partiene, og ikke som et nisjeparti, sier belgiske Philippe Lamberts, som er en av lederne for gruppen av grønne partier i EU-parlamentet.

