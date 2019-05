Mueller om Russland-etterforskningen: – Å tiltale presidenten var ikke en mulighet vi kunne vurdere

NEW YORK (VG) Spesialetterforsker Robert Mueller kommenterte den mye omtalte etterforskningen for første gang offentlig.

Det var under en pressekonferanse onsdag ettermiddag norsk tid at Mueller, som har ledet granskingen om den russiske involveringen i den amerikanske valgkampen, tok til orde for første gang etter at rapporten ble lagt frem.

Der sa Mueller at agenter fra det russiske militæret angrep det amerikanske politiske systemet i et forsøk på å blande seg inn i valget, og for å ødelegge for en presidentkandidat. Han hevder at angrepet skjedde gjennom hacking av datamaskiner og nettverk som ble brukt av Clinton-kampanjen. Der skal russerne ha stjålet, og senere lekket, privat informasjon.

Kunne ikke tiltale Trump

Mueller understreket også at de aldri har renvasket Trump, til tross for at granskingen ikke endte med noen tiltale mot presidenten.

– Dersom vi hadde vært sikre på at presidenten ikke hadde brutt loven, ville vi ha sagt det. Vi kom derimot ikke til en konklusjon om hvorvidt presidenten begikk et lovbrudd, sa han.

Han forklarte også hvorfor han ikke kunne tiltale Trump:

– En president kan ikke bli tiltalt for et føderalt lovbrudd så lenge han er sittende. Det er grunnlovsstridig. Selv om tiltalen er hemmelig og skjult for offentligheten, er det også forbudt.

Spesialetterforsker Mueller jobber for Justisdepartementet – og rapporter direkte til justisminister William Barr. Han og teamet må dermed forholde seg til departementets retningslinjer, forklarte han.

– Å tiltale presidenten med et lovbrudd var derfor ikke en mulighet vi kunne vurdere.

Med andre ord: Robert Mueller kunne ikke ha tatt ut en tiltale mot Donald Trump, uansett om han hadde funnet beviser. Han indikerte derfor at Kongressen har muligheten til å følge opp saken.

Kongressen vil følge opp

Lederen i justiskomiteen i Representantenes Hus, Jerry Nadler, svarte raskt på spesialetterforskerens uttalelser. Han mener det nå er Kongressens ansvar å følge opp «lovbruddene, løgnene og andre feil Trump har gjort».

– Ettersom Mueller var ikke var i stand til å straffeforfølge presidenten, er det nå Kongressens ansvar – og det vil vi gjøre. Ingen, ikke en gang presidenten av USA, er over loven, sier Nadler, ifølge CNN.

Trump: – Saken er avsluttet!

Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani, reagerer sterkt på at Mueller nok en gang snakker om at Trump ikke kan frikjennes.

– Realiteten er at han ikke har en sak. Hvis han følte at han var begrenset av Justisdepartementets retningslinjer, hvorfor gjennomførte han etterforskningen? sier advokaten til Fox News.

– Hvis han mener at en sittende president ikke kan tiltales, hvorfor kom han med alle disse meningene? Hvorfor kom han med alle disse anbefalingene og forslagene? sier Giuliani.

Med det mener advokaten at Muellers rapport fremstår som et veikart for en riksrettssak mot Trump, utført av Kongressen.

Presidenten selv var også rask med å kommenterte Muellers uttalelser, via Twitter:

– Ingenting er endret fra Mueller-rapporten. Det var utilstrekkelige beviser, og derfor, slik det da er i landet vårt, er en person uskyldig. Saken er avsluttet! Takk.

Omfattende etterforskning

Etterforskningen, som ble fullført i mars, resulterte blant annet i tiltaler mot 37 ulike mennesker, hvorav syv har erklært seg skyldig.

Etter at Mueller overleverte sitt 448 sider store dokument til Justisdepartementet, sendte justisminister William Barr ut et sammendrag av det han hevdet sto i rapporten.

Men Mueller mislikte dette sammendraget sterkt. Like etter sendte han et brev til Barr hvor han skrev at dette fire sider lange sammendraget ikke «fanget konteksten, naturen i substansen i dette kontorets arbeid og konklusjoner». Han fortsatte med å slå fast at «det er ny offentlig forvirring om kritiske aspekter av resultatene av vår etterforskning».

Mueller hevdet også at dette svekket muligheten for at det er «offentlig tillit til utfallet av undersøkelsene».

Under onsdagens pressekonferanse varslet Mueller også at han slutter i departementet.

Trump har gjentatte ganger påstått at Muellers rapport frikjenner ham, og i det som ikke er sensurert i det 448 sider lange dokumentet, heter det at Mueller ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland.

Rapportens del om såkalt obstruksjon inneholder derimot en rekke konkrete eksempler på hvordan presidenten faktisk gjorde dette, blant annet da han ringte hjem til sin sjefsadvokat Don McGahn og instruerte han om å fjerne Mueller.

