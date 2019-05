Mueller om Russland-etterforskningen: – Å tiltale en president var ikke noe vi kunne vurdere

Spesialetterforsker Robert Mueller kommenterte onsdag den mye omtalte etterforskningen for første gang offentlig.

Mindre enn 10 minutter siden







Onsdag ettermiddag norsk tid tok Mueller, som har ledet granskingen om den russiske involveringen av den amerikanske valgkampen, for første gang til orde offentlig om arbeidet sitt.

Konspirasjoner, løgner og svik: Dette må du vite om Russland-etterforskningen

Under pressekonferansen sa Mueller at agenter fra det russiske militæret angrep det amerikanske politiske systemet i et forsøk på å blande seg inn i valget, og for å ødelegge for en presidentkandidat. Han hevder at angrepet skjedde gjennom hacking av datamaskiner og nettverk som ble brukt av Clinton-kampanjen. Der skal russerne ha stjålet, og senere lekket, privat informasjon.

Han varslet samtidig at han nå slutter i justisdepartementet.

Derfor tiltalte han ikke Trump

Mueller forklarte også hvorfor han ikke kunne tiltale president Donald Trump:

– Dersom vi hadde vært sikre på at presidenten ikke hadde brutt loven, ville vi ha sagt det. En president kan ikke bli tiltalt for et føderalt lovbrudd mens han er sittende. Det er grunnlovsstridig.

Omfattende etterforskning

Etterforskningen, som ble fullført i mars, resulterte blant annet i tiltaler mot 37 ulike mennesker, hvorav syv har erklært seg skyldig.

les også Justisdepartementet i USA utleverer Mueller-dokumenter

Etter at Mueller overleverte sitt 448 sider store dokument til Justisdepartementet, sendte justisminister William Barr ut et sammendrag av det som han hevdet sto i rapporten.

Men Mueller mislikte dette sammendraget sterkt. Like etter sendte han et brev til Barr hvor han skrev at dette fire sider lange sammendraget ikke "fanget konteksten, naturen i substansen i dette kontorets arbeid og konklusjoner". Han fortsatte med å slå fast at "det er ny offentlig forvirring om kritiske aspekter av resultatene av vår etterforskning".

Mueller hevdet også at dette svekket muligheten for at det er "offentlig tillit til utfallet av undersøkelsene".

Spesialetterforsker Mueller jobber for Justisdepartementet - og rapporter direkte til justisminister William Barr, som ble håndplukket av president Trump.

Trump har gjentatte ganger påstått at Muellers rapport frikjenner ham, og i det som ikke er sensurert i det 448 sider lange dokumentet, heter det at Mueller ikke fant bevis for en kriminell sammensvergelse mellom Trumps kampanje og Russland.

Rapportens del om såkalt obstruksjon inneholder derimot en rekke konkrete eksempler på hvordan presidenten faktisk gjorde dette, blant annet da han ringte hjem til sin sjefsadvokat Don McGahn og instruerte han om å fjerne Mueller.

Publisert: 29.05.19 kl. 17:08