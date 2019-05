DÅRLIG HELSETILSTAND Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Advokat: Assange innlagt på grunn av sykdom

WikiLeaks-grunnleggerens tilstand skal være så dårlig at det ikke er mulig å gjennomføre en normal samtale med ham, ifølge hans svenske advokat.

Julian Assange, som er fengslet i London, er innlagt på fengselets sykestue, opplyser hans advokat Per E. Samuelson til Upsala Nya Tidning.

Ifølge advokaten er tilstanden hans så dårlig at det ikke er mulig å gjennomføre en normal samtale med ham.

I et brev til Uppsala tingrett ber Samuelson om at rettsmøte som skal finne sted mandag blir utsatt. Tingretten har foreløpig ikke avgjort om møtet blir utsatt, skriver avisen.

Rettsmøtet skulle omhandle en voldtekt og et seksuelt overgrep Assange angivelig skal ha begått mot to kvinner i Sverige i 2010. Saken ble henlagt i 2017, men kvinnene begjærte sakene gjenopptatt. På rettsmøtet skal det bli avgjort om det skal utstedes en europeisk arrestordre der Assange søkes utlevert til Sverige.

Per E. Samuelson har ikke besvart VGs henvendelser.

For tre uker siden tok Assange-saken en dramatisk vending da han ble halt ut av Ecuadors ambassade i London av britisk politi etter at president Lenin Moreno trakk tilbake hans politiske asyl. Assange hadde oppholdt seg i ambassaden siden 2012. 1. mai ble Assange dømt til nesten ett års fengsel for brudd på kausjonsvilkårene.

Han ble pågrepet på vegne av amerikanske myndigheter, som siktet ham for å ha hjulpet Chelsea Manning med datahacking.

Assange kjemper i tillegg mot utlevering til USA, etter at amerikanske myndigheter forrige uke tok ut 17 nye tiltalepunkter mot australieren. De nye tiltalepunktene dreier seg å om tilegne seg og publisere klassifisert informasjon og han tiltales for brudd på spionasjeloven, ifølge Reuters.

Det amerikanske justisdepartementet regner Assanges rolle i tilegningen og spredningen av gradert informasjon som en av de største sakene innen sitt felt i USAs historie.

– Assange er ikke en journalist. Vi har aldri hatt som mål å gå etter journalister for jobben de gjør, sier John C. Demers i USAs justisdepartement.

Flere presseorganisasjoner i USA reagerer derimot sterkt, og peker på at dette er første gang noen tiltales for å ha publisert informasjon som har vist seg å være riktig. Lisa Lynch, som er professor i kommunikasjon ved Drew University, sier til AP at Trump-administrasjonens beslutning om å tiltale Assange for spionasje setter en ny standard for nedbrytningen av pressefrihet i USA.

