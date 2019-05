MAKT: Hans Høeg snakker på mediekonferansen i Bergen fredag. Foto: Carl-Fredrik Hammersland/ Nordiske mediedager

Norske Hans jobber i amerikansk politikk: – Institusjonalisert korrupsjon

Norske Hans Høeg har jobbet i seks år i Representantenes hus. Han ble sjokkert av hvordan systemet fungerer.

– Det var to ukers fest med piker, vin og sang, sier Høeg om det å komme til Washington for første gang.

Drammenseren er utdannet sivilingeniør fra Massachusetts Institute of Technology, men ble i 2013 stabssjef for republikaneren Thomas Massie som er medlem av Representantenes hus.

Fredag deltok han på Nordiske mediedager i Bergen og snakket om sin opplevelse på innsiden av det politiske systemet i USA .

– I USA må du ha penger fra lobbyen i Washington. Så du trekkes mellom Washington og distriktet ditt. Ledelsen vet de må få deg på sin side så snart du har landet i Washington. Zombiefiseringsprosessen starter med én gang, sier Høeg.

Deler: Høeg skriver nå bok om sin opplevelse. Foto: Carl-Fredrik Hammersland/ Nordiske mediedager

Representantenes hus Representantenes hus i USA er det ene av to kamre i USAs nasjonalforsamling, Kongressen. Det andre kammeret er Senatet. Sammen deler de to kamrene myndighet til å vedta lover, skatter og bevilgninger, ifølge Store norske leksikon. Vis mer vg-expand-down

Med ledelsen referer han til lobbyen – interessegrupper for ulike bransjer, foreninger og selskaper.

– Blir ruset på makt

Han beskriver hvordan lobbyistene overøser politikerne i Huset med oppmerksomhet og donasjoner – bare ikke det skjer på føderal grunn. Målet er å få dem til å stemme mot sine egne velgere og for lobbyistene.

– Du blir rett og slett litt ruset på den makten – hektet på makten og følelsen av å være betydningsfull. Du får et avhengighetsforhold og en takknemlighetsgjeld til ledelsen, sier Høeg og legger til:

– Det er institusjonalisert korrupsjon. Det er det som er så skremmende med hvordan det ligger an i Washington.

Ifølge den tidligere stabssjefen, som i fjor gikk over til å være rådgiver for staben, er «pisking» lobbyistenes praktiske virkemidler for å få politikerne i Huset til å stemme som de ønsker. Det mener han foregår på fire nivåer:

Det første er sjarm, det andre er logikk, det tredje er trusler og det fjerde kaller han «å flippe ut». Ifølge Høeg kan politikerne bli konfrontert av «ledelsens brander» som han hevder gjerne er tidligere militære, og bli bannet opp i fjeset. Dette sier han skjer i et område av Representantenes hus som har dårlig videodekning.

Lovforslag leses ikke

Høeg hevder også at lovforslag sjelden leses før de vedtas, fordi de ofte er på 2000-3000 sider og blir utlevert få dager før de skal stemmes over. I stedet får representantene servert en oppsummering av lobbyistene. Han har også opplevd at avstemninger skjer uten at hoveddelen av representantene er til stede, og sier de ofte legges rett før viktige helligdager, når alle har det travelt med å komme hjem til distriktene sine, slik at dette er en ekstra brekkstang.

– Rett før jul 2014 hadde ordstyrer i Huset sagt god jul. Etter siste avstemning var det et rally til flyplassen. Nesten alle representantene i hele USA satt i drosjer eller på fly vei hjem til jul. Vi satt på kontoret og skulle ta en øl, forteller han.

På skjermer i kontoret så de videooverføring fra gulvet i Huset.

– Vi satt der og la merke til at lyset var på, at et par representanter gikk rundt og så noen fra ledelsens stab. Plutselig løp noen inn døren og sa til Massie: «Kom deg ned på gulvet, de vedtar lover». De hadde fem representanter til stede og vedtok tolv lover. En av dem var ganske stor – den gikk på sanksjoner mot Russland etter Ukraina. Det ble gjort mens 95 prosent av USA manglet representasjon. Dette er ikke et demokrati, det er et tyranni fra ledelsens side, fastslår Høeg.

Han mener et av hovedproblemene også er at om man fikser problemet forsvinner lobbyen – og da også pengene. Derfor mener han at det er strategisk å beholde problemet.

– Kampen i USA står egentlig ikke mellom demokratene og republikanerne, men mellom insidere og outsidere, sier Høeg.

Publisert: 10.05.19 kl. 16:50