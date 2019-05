BREXIT: Russiske troll var svært aktive på sosiale medier før folkeavstemningen om EU-medlemskap i Storbritannia i 2016. EU frykter at Russland skal forsøke seg på nytt i år. Foto: Matt Crossick / Matt Crossick

EU frykter russiske troll og hackere før valget

EU tror Russland vil påvirke valget til EU-parlamentet denne måneden. Unionen forbereder seg på hacking, trolling og falske nyheter. «Paranoid tull», svarer Russland.

– Det er ikke tvil om at Russland driver påvirkning, og har som mål å splitte opp de store, vestlige institusjonene som EU og NATO, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

Karlsen har forsket på Russlands propagandastrategier.

– Men vi har så langt ingen klare bevis for forsøk på påvirkning av EU-valget, legger han til.

Før det amerikanske presidentvalget i 2016 tok Russland flere metoder i bruk for å forsøke å påvirke valgresultatet. Hackere som sannsynligvis har tilknytning til den militære russiske etterretningsorganisasjonen GRU brøt seg inn på servere som tilhørte Det demokratiske partiet og stjal dokumenter.

På en såkalt trollfabrikk i St. Petersburg satt russere og skrev kommentarer i nettaviser og på sosiale medier. Russerne brukte også sosiale medier til å arrangere demonstrasjoner og politiske markeringer i USA.

I EU er folk bekymret for at Russland vil ta i bruk samme metoder før valget til EU-parlamentet, som blir holdt fra 23. til 26 mai.

«Russland vil forsøke å påvirke parlamentsvalget ved å bruke sin vanlig verktøykasse, som inkluderer målrettet propaganda og stjele og lekke informasjon», uttalte Andrew Foxall, direktør for Russland- og Eurasiastudier ved The Henry Jackson Society, til CNBC i april.

Handlingsplan

I april fikk det tyske nyhetsbyrået DPA tilgang til en sikkerhetsrapport fra EU, der det blir advart mot at Russland vil forsøke å støtte partier som er skeptiske til EU eller vennligsinnede overfor Russland. Ifølge rapporten forsøker også russerne å få ned valgdeltagelsen, ved å fremstille det som at valget har liten betydning.

SOSIALE MEDIER: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole tror at Russland heller vil forsøke å påvirke EU-valget gjennom sosiale medier enn ved hacking. Foto: Privat

En av kildene til DPA forteller at EU ikke vet nøyaktig hvem som står bak forsøkene på å påvirke valget, men at de gjennomføres av forskjellige russiske grupper.

For å motvirke russernes og andres inngrep i valget, har EU skrevet en «Handlingsplan mot desinformasjon» og opprettet en innsatsgruppe for å utarbeide mottiltak.

Dominoeffekt

I handlingsplanen blir det påpekt at det er solide bevis på at Russland er aktiv med å spre desinformasjon, men at «andre land også bruker desinformasjonsstrategier, og lærer fort av Den russiske føderasjonen».

Faren for russisk påvirkning bekymrer EU-politikerne.

«De europeiske valgene vil bli gjennomført i en svært forskjellig politisk kontekst enn det forrige valget. Hvis et medlemsland blir utsatt for et vellykket angrep, vil det trolig ha en dominoeffekt og påvirke de demokratiske prosessen i de andre 27», uttalte Melania Ciot, talsperson for EUs presidentskap, til The Epoch Times i april.

I PARIS: Facebook-sjef Mark Zuckerberg besøkte Frankrikes president Emmanuel Macron i Paris 10. mai. Foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Facebook tar grep

Før USA-valget i 2016 brukte Russland sosiale medier til å spre desinformasjon og falske nyheter. I ettertid fikk Facebook og Twitter kritikk for ikke ha gjort nok for å luke vekk falske profiler, misvisende innhold og politisk reklame betalt av utenlandske aktører.

I april anklaget EU Facebook for ikke å gjøre nok for å gjerne falske nyheter fra nettstedet. Julian King, europakommissær for Sikkerhetsunionen, uttalte til The Epoch Times at mye hadde blitt gjort, men at det fortsatt var ubesvarte spørsmål.

10. mai møtte Facebook-sjef Mark Zuckerberg Frankrikes president Emmanuel Macron for å prøve å finne en løsning på spredningen av falske nyheter.

For å stoppe desinformasjon under valget har Facebook opprettet en egen kontor i Dublin. Målet er å oppdage desinformasjonskampanjer, finne falske profiler og å overvåke utenlandske forsøk på å påvirke valget.

Kontoret har 40 ansatte, som til sammen snakker 24 forskjellige språk.

Avviser beskyldningene

EU frykter også angrep fra russiske hackere.

«Vi vet at de allerede forsøker å skape problemer, og vi forbereder oss», sa en anonym diplomat til Financial Times i februar.

Russland nekter for å drive noen statlig kampanje for å påvirke EU-valget.

«Valget har ikke engang vært, og vi blir allerede beskyldt for å gjøre noe galt. Å mistenke noen for en hendelse som ennå ikke har skjedd, er paranoid tull», sa Russlands statsminister Dmitrij Medvedev under en pressekonferanse i Luxemburg i mars.

Dersom russerne forsøker å påvirke valget, tror oberstløytnant Karlsen at de først og fremst vil gjøre det gjennom sosiale medier, fremfor å bruke metoder som hacking.

– Hvis vi ser på det vi har godt dokumentert i USA, er det aktivitet på sosiale medier. De har etter hvert vist seg svært flinke til å tilpasse innholdet på sosiale medier til målgruppene, sier Karlsen.

Om Russland får betalt for innsatsen er derimot ikke sikkert.

– Det er vanskelig å dokumentere at dette har hatt noen konkret innflytelse på valg, sier han.

