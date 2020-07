LANGE KØER: Den verdenskjente temaparken åpnet lørdag dørene igjen etter å ha vært stengt siden mars. Det fikk folk til å strømme til parken. Foto: GREGG NEWTON / AFP

Åpnet Disney World to dager etter dødsfall-rekord

Delstaten Florida i USA har denne uken satt ny rekord med nær 500 dødsfall som følge av corona. I dag åpnet den verdenskjente fornøyelsesparken Disney World.

Smittesituasjonen i flere delstater i USA har de siste dagene vist blodrøde tall. Den siste uken har vært spesielt dramatisk før delstaten Florida, viser tall fra Associated Press:

Torsdag var den dødeligste dagen med 120 dødsfall

Fredag og lørdag var det 189 dødsfall

Nær 500 har dødd bare den siste uken – som er ny «ukes-rekord» for delstaten

Lørdag er 421 er innlagt på sykehuset, samme dag bekreftes det også at nær 10.000 er registrert smittet

Samtidig som dødsfallene fortsetter å stige, velger delstaten å gjenåpne deler av en av verdens mest kjente turistattraksjoner for barnefamilier, nemlig Disney World, som årlig får besøk av over 20 millioner mennesker.

Det er parkene «Magic Kingdom» og «Animal Kingdom» som nå åpner. Flere deler av parken skal åpne i løpet av uken, skriver Time.

I morgentimene lørdag rapporterte lokalavisen Orlando Sentinel at det hadde samlet seg lange køer for å komme seg inn.

Selv om parken nå er åpen skal det være innført strenge restriksjoner. Alle besøkende må ha på seg munnbind, og barn som vil gi Mikke Mus eller Minnie en nuss på kinnet, må nøye seg med et bilde på avstand.

Alle besøkende må også ha reservert billetter i forkant, og det er ikke mulig å bytte temaparker innad i selve hovedparken. Ansatte og besøkende må også gjennomgå temperaturkontroll.

Det er varslet at parken ikke kommer til å sende opp fyrverkeri, dette for å hindre at flere mennesker klumper seg sammen, skriver Time.

– Det er mye tillit her, både fra våre ansatte og våre gjester, og vi har et ansvar for å levere, sier Josh D’Amaro, styreleder i parken, ifølge CNBC.

USA er det landet som har flest registrerte tilfeller av smitte i hele verden, med totalt 3.1784.573 tilfeller til sammen. Det har vært en klar økning av smittetilfeller den siste tiden, med flere dager som har overgått den forrige. Dagen med høyest registrert smitte er 10. juli, med 66.627 nye tilfeller.

Landet har meldt om 134.094 dødsfall knyttet til covid-19-sykdom.

For mens enkelte av delstatene i nordøst nå ser ut til å ha mer kontroll over smittespredningen, øker tallene i mange av Sørstatene og i det Vestlige USA.

Den kraftige smitteøkningen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire. Helsemyndighetene i flere delstater har også vært svært bekymret for konsekvensene av at mange valgte å feire nasjonaldagen 4. juli.

Under en høring i kongressen tirsdag i forrige uke, advarte smittevernekspert Anthony Fauci om at USA kan havne i en situasjon med 100.000 nye smittetilfeller daglig, dersom de ikke klarer å snu trenden.

Publisert: 11.07.20 kl. 20:15

