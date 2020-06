I GANG MED VALGKAMPANJEN: Donald Trump snakket foran en stor gruppe studenter i Phoenix i Arizona tirsdag kveld. Foto: Leah Millis / Reuters

Twitter slår ned på ny Trump-melding: «Inneholder en trussel om skade»

Den amerikanske presidenten skriver at det vil bli brukt «alvorlig makt» mot dem som prøver å opprette en frisone i den amerikanske hovedstaden. En trussel, mener Twitter – som har valgt å skjule meldingen.

En talsperson for selskapet sier til nyhetsbyrået AFP at de har valgt å skjule meldingen fra den amerikanske presidenten fordi den bryter med deres retningslinjer om krenkende eller truende oppførsel, fordi den «inneholder en trussel om skade mot en identifiserbar gruppe».

Dette er ifølge Washington Post femte gang den sosiale medier-giganten har merket en melding fra Donald Trump.

I den aktuelle meldingen skriver Trump at det vil bli brukt «alvorlig makt» mot demonstranter som prøver å opprette en uavhengig sone i den amerikanske hovedstaden Washington D.C.

– Det vil aldri bli noen «autonom sone» i Washington D.C. så lenge jeg er deres president. Dersom de prøver, vil de bli møtt med alvorlig makt! skrev Trump.

Brukere som ønsker å se denne meldingen, blir nå møtt med følgende advarsel:

«Denne tweeten bryter med Twitters regler om krenkende oppførsel. Twitter har likevel bestemt at det kan være i offentlighetens interesse at den forblir tilgjengelig.»

Man får så selv muligheten til å klikke seg videre for å lese meldingen. Twitter skriver at de i enkelte tilfeller velger å beholde meldinger fra for for eksempel folkevalgte politikere selv om de bryter med retningslinjene deres, fordi de er relevante for den offentlige samtalen.

Bakgrunnen for Trumps melding, ser ifølge Washington Post ut til å være det som skjedde i USAs hovedstad mandag: Da fjernet politiet i flere telt som folk hadde satt opp foran Det hvite hus, et område enkelte demonstranter kaller for «Black House Autonomous Zone».

I Seattle har også demonstranter opprettet en slags «frisone» med kortnavnet CHAZ. Trump har flere ganger gått hardt ut mot myndighetene i byen for å tillate dette, og borgermester Jenny Durkan uttalte mandag at politiet vil ta tilbake kontrollen etter flere skyteepisoder inne i sonen denne helgen.

Trumps pressesjef Kayleigh McEnany er svært kritisk til Twitters konklusjon om at Trumps melding er krenkende eller truende:

– Twitter merket det som krenkende oppførsel at USAs president sier at han vil håndheve loven. Twitter sier det er «krenkende» å forhindre opprørere fra å tilegne seg områder med makt for å sette opp en lovløs sone i vår hovedstad, skriver hun på nettopp Twitter.

Den republikanske senatoren Kevin McCarthy, som er mindretallsleder i Representantenes hus, skriver på Twitter at selskapet driver med sensur når de fjerner Trumps melding.

– Venstresiden er ikke komfortable med at folk i et levende demokrati har retten til å direkte høre fra sin president, og selv bestemme hva de mener om det, skriver han.

Twitter har tidligere merket enkelte av meldingene til Trump med en faktasjekk-advarsel. De har også fjernet en video publisert av valgkampanjen hans på grunn av opphavsretten, og merket en annen som manipulert.

Publisert: 24.06.20 kl. 03:54

