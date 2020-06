TRUMFER TRUMP: Presidenten klarte ikke å stanse utgivelsen av boka til sin tidligere rådgiver John Bolton. Foto: Evan Vucci / AP

Domstol avviser Trumps forsøk på å stanse Bolton-bok

En amerikansk domstol har lørdag besluttet at John Boltons bok om president Donald Trump kan utgis selv om Det hvite hus har forsøkt å stanse utgivelsen, skriver NTB.

Bolton var Trumps rådgiver innen nasjonal sikkerhet fra april 2018 til september 2019. Boken, som lanseres under navnet «The Room Where It Happened» ,inneholder ifølge amerikanske medier eksplosive påstander mot Trump.

Blant annet hevder Bolton at Trump skal ha bedt den kinesiske presidenten Xi Jingping om hjelp med amerikanske innenrikspolitiske forhold, for å styrke sine egne utsikter til gjenvalg i høst.

Det hvite hus mener boken inneholder hemmeligstemplet informasjon som kan true rikets sikkerhet.

Dommer Royce Lamberth har i sin rapport konkludert med at Bolton har «gamblet med nasjonens sikkerhet», men at myndighetene ikke har klart å bevise at det å stoppe boken vil forhindre mer skade enn hva som allerede har skjedd.

MENS DE FORTSATT VAR VENNER: Donald Trump og og tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton avbildet under et møte i Det hvite hus i april 2018. Til venstre: visepresident Mike Pence. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Donald Trump har allerede kommentert saken på Twitter, hvor han karakteriserer John Bolton som «wacko». Han sier seg også enig i den tidligere republikanske strategen Steve Schmidts beskrivelser av Bolton som «en avskyelig mann som har feilet i sin plikt til å beskytte USA».

Schmidt publiserte utsagnet om Bolton på sin personlige twitterkonto torsdag. Han har jobbet som strateg for republikanere som George W. Bush, John McCain og Arnold Schwarzenegger.

I 2018 meldte han seg imidlertid ut av partiet, fordi han mente det republikanske partiet var blitt «fullt ut Trumps parti».

