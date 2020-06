Foto: Shaun Botterill/NMC Pool / PA Wire

Fotballfan fikk sparken etter «White Lives Matter»-stunt

24-åringen som tok på seg ansvaret for «White Lives Matter Burnley»-banneret som fløy over Burnleys kamp mot Manchester City mandag, har mistet jobben.

Reaksjonene lot ikke vente på seg etter at et fly med banneret «White Lives Matter Burnley» fløy over stadion under Premier League-matchen mellom Manchester City og Burnley denne uken.

– Vi fordømmer sterkt handlingene til de som var ansvarlige for flyet med det støtende banneret som fløy over Etihad mandag, uttalte Burnley i en pressemelding.

En 24 år gammel Burnley-fan har tatt på seg ansvaret. Han forteller ifølge lokalavisen Lancs Live at han organiserte et spleiselag med cirka 60 andre fotballsupportere for å betale for stuntet.

Sparket og utestengt

Handlingen har fått alvorlige konsekvenser for ham. Selskapet Paradigm Precision, der han jobbet som sveiser, har gitt ham sparken.

les også City herjer ti dager før de møter Liverpool: Knuste Burnley

– Vi har konkludert med at dette er et brudd på selskapets regler og krav til oppførsel. Personen jobber ikke lenger for selskapet, sier Paradigm Precision, ifølge Sky Sports.

Burnley har annonsert at 24-åringen får utestengelse på livstid fra deres fotballkamper.

Umiddelbart etter kampen gikk en av Burnleys spillere, Ben Mee, hardt ut mot banneret:

– Vi kan snakke om fotball, men det er en ting jeg vil snakke om først. Jeg skammer meg og er flau over at en liten gruppe av våre fans har vist det rundt stadion, sa Mee.

Klubbens manager Sean Dyche uttalte til Sky Sports News etterpå at Ben Mee snakket på vegne av alle ansatte i klubben.

Tilbudt politibeskyttelse

Politiet har sett på saken, og konkludert med at 24-åringen ikke brøt noen lover. Ifølge lokalavisen Lancs Live har politiet tilbudt ham beskyttelse dersom han eller familien blir utsatt for trusler.

Selv hevder 24-åringen overfor Daily Mail at han ikke er rasist, og at han «har både svarte og asiatiske venner».

De siste ukene har verden sett utallige demonstrasjoner mot politivold og rasisme, etter at George Floyd døde under en pågripelse som har ført til at fire politimenn i Minneapolis er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Publisert: 24.06.20 kl. 21:00

