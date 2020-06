STORE PROTESTER: Politiet rydder gatene under en såkalt stille marsj mot den nye sikkerhetsloven søndag. Foto: JEROME FAVRE / EPA

Medier: Kina vedtok omstridt sikkerhetslov i Hongkong

Den omstridte loven vil blant annet forby det Kina stempler som løsrivelsesbevegelser, statsfiendtlig virksomhet, terrorisme og samarbeid med fremmede makter.

Ingrid Hovda Storaas

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det skriver South China Morning Post.

Kilder sier til avisen at folkekongressens stående komité på 162 medlemmer tirsdag enstemmig har vedtatt å innføre den ny sikkerhetsloven for Hongkong, og at den vil tre i kraft allerede onsdag 1. juli.

Bakgrunn: Kina vil ha økt kontroll over Hongkong

Loven kommer som et svar på de mange og til dels voldelige pro-demokratiske demonstrasjonene som har preget Hongkong det siste året.

Sikkerhetsloven er den mest radikale endringen i den delvis selvstyrte regionen siden Storbritannia overførte området til Kina i 1997, skriver Reuters.

Kritikere har uttalt at de frykter loven til bety en slutt på Hongkongs uavhengighet: Den nye loven gir nemlig Kina mulighet til å overstyre det lokale folkestyret i Hongkong for å kunne straffe handlinger som anses som en fare mot nasjonal sikkerhet og som utfordrer statens makt.

les også Frihet i fare

I dag har de en særavtale med Kina som gir dem større friheter enn befolkningen på fastlandet. De har en egen minigrunnlov med demokratiske rettigheter, og beskyttende lover som gjelder femti år frem i tid, frem til 2047.

Hongkongs 7,5 millioner innbygger har ennå ikke sett innholdet i loven, og Hongkongs leder Carrie Lam nektet på sin ukentlige pressekonferanse tirsdag å kommentere saken fordi møtene i Beijing fremdeles pågikk.

Fredsaktivisten Joshua Wong, som har vært sentral i demonstrasjonene i Hongkong, skriver på Twitter at han slutter i demokratigruppen Demosisto etter at loven ble vedtatt. Ifølge Reuters sier han at han og hans allierte vil bli et mål for Beijing.

Myndighetene i Taiwan sier ifølge Reuters at de fordømmer Kinas beslutning om å vedta loven, mens Japan kaller beslutningen «svært beklagelig».

les også Demonstranter møtt med tåregass i Hongkong

Mandag kveld varslet også USAs handelsminister Wilbur Ross at USA inndrar Hongkongs spesialstatus og fjerner regulerer som gir området økonomisk særbehandling sammenlignet med resten av Kina. Årsaken var den nye sikkerhetsloven, som Ross mener øker sjansene for at amerikansk teknologi vil komme i feil hender.

– Vi ber Beijing om å umiddelbart endre kurs, og å oppfylle løftene sine til befolkningen i Hongkong og til verden, skriver han i en uttalelse.

Kinas statsminister Li Keqiang har tidligere sagt at sikkerhetsloven vil «være bra for Hongkongs langsiktige stabilitet og velstand».

– «Ett land, to systemer» er Kinas gjennomgående politikk, svarer han på spørsmål om Kina bryter avtalen mellom Kina og Hongkong, som sikrer sistnevnte visse rettigheter.

Publisert: 30.06.20 kl. 05:37 Oppdatert: 30.06.20 kl. 06:13

Mer om Hongkong Utenrikspolitikk

Fra andre aviser