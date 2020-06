PRESIDENT: Alberto Fernández i Argentina. Foto: Natacha Pisarenko / AP

Stenger ned Buenos Aires-området

Argentinas president Alberto Fernández er bekymret for økende smitte i hovedstaden. Han ber om forståelse fra befolkningen for at området nå skal stenges ned.

– Gå tilbake til å isolere dere i hjemmene deres, og kom bare ut for å handle nødvendige varer, ba president Alberto Fernández befolkningen i hovedstadsområdet i Argentina, ifølge storavisen Clarin.

Nedstengningen av hovedstadsområdet starter 1. juli og skal vare fram til 17. juli. I den perioden må alle holde seg hjemme, og får bare gå ut for å hente viktige dagligvarer, skriver NTB.

Bare essensielle tjenester og noen industrielle soner skal operere som normalt.

– Det jeg ber dere om, er at dere forstår at vi ikke trenger å være sinte på middelet, vi må være sinte på sykdommen. Alt det som skjer med oss er et produkt av pandemien, ikke av at vi isolerer oss. Isolering fører til kjedsomhet, sinne og ubehag, at vi ikke kan klemme våre kjære gjør oss dårlige. Men vi tar vare på livet, sa Fernandez ifølge Clarin.

– Økonomien forverres, men økonomien bedrer seg, og de 1 000 argentinerne som har forlatt oss kommer dessverre ikke til å bli bedre, sa han videre.

Det er meldt om 55 343 smittetilfeller og 1184 coronadødsfall i Argentina, ifølge VGs oversikt.

Det er i Buenos Aires-området det er meldt om flest smittetilfeller i Argentina. Fernández sier han er bekymret for at smitten skal spre seg fra dette området rundt hovedstaden og videre resten i landet.

SYKEHUS: En lege tar av seg beskyttelsesutstyr etter å ha vært inne på intensivavdelingen på sykehuset Dr. Alberto Antranik Eurnekian i Ezeiz i utkanten av Buenos Aires. Foto: Agustin Marcarian / Reuters

