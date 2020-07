I KØ FOR TESTING: Køene for å teste seg for corona var lange i Miami Beach i Florida tirsdag. Foto: Lynne Sladky, AP

Smittetallene øker i «Trump-land»

Tre av fire nye tilfeller av coronasmitte skjer i republikanske delstater. Før var det de demokratiske delstatene som ble hardest rammet. Årsaken er i stor grad politisk, mener USA-kjenner.

Nå nettopp

USA er hardt rammet av coronapandemien og nådde onsdag 1. juli sitt verste smittedøgn hittil under pandemien med omkring 50.000 nye registrerte tilfeller.

Over 2,7 millioner amerikanere er til nå registrert smittet. Flere enn 128.000 amerikanere har dødd av covid-19.

Situasjonen er ute av kontroll, slo USAs smittevernekspert Anthony Fauci fast under en høring i Kongressen tirsdag.

– Jeg vil ikke bli overrasket om vi når 100.000 smittetilfeller om dagen om vi ikke snur dette. Så jeg er veldig bekymret, sa Fauci, og advarte mot at enkelte områder utsatte hele landet for økt risiko.

Flere stater strammer nå inn igjen på restriksjonene - eller lar være å gjenåpne som planlagt, ifølge New York Times:

I New York får ikke restaurantene gjenoppta innendørsservering som opprinnelig planlagt i neste uke. Miami Beach gjeninnfører portforbud om natten. California har bestemt at barer og restauranter ikke får servere innendørs i over 19 områder i delstaten.

Krisehåndteringen under pandemien følger politiske skillelinjer. Demokratiske ledere har generelt gått for inngripende tiltak, mens republikanerne har vært mer tilbakelente.

Nå har nyhetsbyrået Associated Press (AP) plassert smittetilfeller og coronadødsfall inn i det politiske kartet for USA – og konklusjonen er klar:

Delstater der republikaneren Donald Trump seiret under presidentvalget i 2016, står for tre av fire nye smittetilfeller. Trenden har vært økende den siste måneden.

TEXAS: I den republikanske staten Texas har coronatilfeller skutt i været etter gjenåpningen. Foto: Go Nakamura, GETTY IMAGES

Fra blått til rødt

Omvendt var det da pandemien skyllet inn over USA i mars. Da spredte viruset seg som en farsott i de demokratiske delstatene, med høye dødstall til følge. APs analyser viser at en overveldende andel av smittetilfellene i mars og april kom i delstater som støttet demokraten Hillary Clinton i 2016.

Men siden slutten av mai har smitteøkningen vært klart størst i delstatene som stemte republikansk. 73 prosent av nye tilfeller er registrert i Trump-stater. Republikansk-ledede delstater og fylker er i ferd med å ta igjen forspranget i antall smittetilfeller og coronadødsfall som demokratene hadde fra starten.

Økningen sees i sammenheng med den nasjonale høytidsdagen Memorial Day 25. mai, da innbyggere i delstater uten strenge smittevernregler samlet seg for å feire.

EKSPLOSIV KURVE: Den røde grafen for coronasmitte i republikanske delstater har nesten kommet på nivå med smitte i de blå, demokratiske delstatene – det til tross for at republikanere ofte bor mer atspredd. Foto: Skjermdump AP

Skepsis til smitteverntiltak

– Det skyldes både politiske og rent praktiske, demografiske årsaker, sier Sigrid Rege Gårdsvoll, kommunikasjonsrådgiver og skribent for Amerikanskpolitikk.no.

Hun viser til at coronamsitten kom først i folkerike delstater. Flest liv har gått tapt i storbyene, langs kysten, i industribyene i Midtvesten og i New York by, konstaterte New York Times i en analyse nylig.

De urbane områdene er som hovedregel dominert av demokratiske velgere, og partiets guvernører og borgermestre var tidlige ute med å beordre karantene og andre strenge smitteverntiltak.

BER SYKE HOLDE SEG UNNA: På et skilt ved den kjente stranden i Miami står et skilt som ber personer med hoste eller feber om å holde seg unna. Foto: Wilfredo Lee / AP

Trump-velgerne, som øker i omfang i takt med fallende befolkningstetthet i nesten alle delstater, var ikke like hardt berørt i utgangspunktet. De har vært mindre bekymret, mer lunkne til forebyggende tiltak og har oftere trodd at farene er overdrevet.

– I mange republikanske delstater er det en stor motstand mot smitteverntiltak. Det ligger litt i ryggmargen å motsette seg den type pålegg fra myndighetene, sier Rege Gårdsvoll.

USA-KJENNER: Sigrid Rege Gårdsvoll, Kommunikasjonsrådgiver og skribent for Amerikanskpolitikk.no. Foto: Privat

Krangler om munnbind

Republikanske guvernører har gjerne ventet lenger med å be folk isolere seg og har tidligere startet samfunnsmaskineriet igjen, ifølge AP.

– Vi ser at det fra presidenten på toppen og nedover i rekkene i det republikanske partiet har vært en mye mer avventende holdning til smitteverntiltak, og en tendens til å bagatellisere eller ikke ta viruset fullt like alvorlig som det demokratene har gjort, sier Rege Gårdsvoll.

For eller imot munnbind, sosial distanse og å gå på bar og restaurant er nå blitt et politisk spørsmål i USA, ifølge USA-kjenneren.

Men med den nye smitteutbredelsen tar stadig flere i Det republikanske partiet til orde for munnbindpåbud – selv om Trump holder tilbake og nekter å iføre seg selv munnbind.

– Hvorfor tror du det politiseres så mye over pandemien?

– Det er nærliggende å si at det var Trump som begynte. I et valgår ønsker ikke den som sitter med makten at økonomien skal gå dårlig. Trump har sagt at man ikke bør teste så mange, for da finner man flere som å smittet. Den typen tilnærming signaliserer at han forsøker å minimere skadeomfanget for seg selv, siden han sitter med ansvaret, svarer hun.

Publisert: 02.07.20 kl. 08:20

