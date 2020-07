DUELL: Presidentvalget 3. november står etter alt å dømme mellom demokraten Joe Biden og republikaneren Donald Trump. Foto: AP

Dette er statene som kan avgjøre valget

Vil statene som avgjorde valget i 2016 velge Trump til høsten? Her vil slaget om hvem som blir USAs neste president stå.

Ingeborg Huse Amundsen

Henrik Odiin

Nå nettopp

Demokratenes kandidat Hillary Clinton fikk 2,8 millioner flere stemmer enn Donald Trump under forrige valg, men tapte likevel. Årsaken var at Trump fikk flest valgmenn – 304, mot Clintons 227 – et resultat som delvis ble avgjort i vippestatene.

Delstatene som vipper, altså som man aldri helt for sikkert kan vite om vil stemme republikansk eller demokratisk, har tradisjonelt hatt stor betydning i amerikanske presidentvalg.

Høsten 2020 blir intet unntak.

VG har snakket med tre eksperter på amerikansk politikk om hvor de tror USA-valget 2020 vil bli avgjort.

MIAMI-STØTTE: Trump-tilhengere i Miami i Florida viser sin støtte til den sittende presidenten. Bildet er tatt 14. juni. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Biden i teten

Fire måneder før valget, står USA midt i en enorm krise. Coronasmitten fortsetter å øke og titusener protesterer mot rasisme. Valgkampanjene har valgt en helt ulik strategi. Trump trosser smittevernregler og samler tilhengerne til massemøter, mens hans mest sannsynlige utfordrer Joe Biden (77) holder seg hjemme og appellerer via skjermen.

Foreløpig lykkes Biden i sin strategi. Bidens ledelse over Trump har nesten doblet seg de siste to månedene. Biden leder i flere vippestater som sikret Trump valgseier i 2016, blant annet Florida og Michigan:

På et gjennomsnitt av målinger, satt sammen av nettsiden 270towin, får Biden en oppslutning på 49 prosent, mens Trump får 40 prosent. Det er «svært sannsynlig» at Biden vinner valget, konkluderer storavisen The Economist i sin valgdatabase. En oversikt fra 270towin indikerer at Biden vil kunne sikre seg 316 valgmenn, altså godt over det magiske tallet 270 som kreves for å vinne.

Velgere flytter mellom rødt og blått

– Vi kommer ikke utenom den blå veggen fra sist; Michigan, Pennsylvania og Wisconsin. Hvis Biden vinner disse, vinner han sannsynligvis valget, sier Henrik Østensen Heldahl, statsviter og kommentator for AmerikanskPolitikk.no og podkasten 2020.

les også Historisk valg i USA: Disse kan bli Bidens visepresident

Heldahl tror Pennsylvania blir nøkkelstaten av de tre, der det kan bli veldig jevnt mellom Biden og Trump. Han mener vi også må ha et øye med Florida, som Trump vant ved forrige valg. Delstaten har mange eldre velgere, som Trump appellerer til. Samtidig ser man at flere forstadsvelgere går til demokratene.

FØLGER VALGET TETT: Henrik Østensen Heldahl, statsviter og kommentator for AmerikanskPolitikk.no og podkasten 2020. Foto: Privat

– Generelt ser vi at demokratene og republikanerne har byttet en del velgere. Republikanere har tatt arbeiderklassevelgere, mens demokratene har tatt forstadsvelgere, forklarer Heldahl.

Dukker nye vippestater opp nå?

Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og ekspert på amerikansk politikk, forklarer hvorfor vippestatene er viktige:

– Siden det ikke er nasjonalt direkte valg, men indirekte valg filtrert gjennom delstatenes størrelse, blir det slik at de delstatene som har den jevneste fordelingen mellom de to partiene blir avgjørende.

les også USA-ekspert: Dette er skrekkscenarioet ved poststemmer

Også hun fremhever Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Florida og North Carolina som mulige stater som kan vippe valget i den ene eller andre retningen.

– Samtidig venter vi på at endringer i befolkningsmassen vil gjøre at Arizona, Georgia og Texas kan bli nye vippestater. Vi ser det komme i horisonten, men det trenger ikke slå inn i 2020, sier hun til VG.

USA-EKSPERT: Hilde Eliassen Restad, førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og ekspert på amerikansk politikk. Foto: Thomas Xavier Floyd (TX)

«Florida er et must»

Ole O. Moen, professor i Nord-Amerika studier ved Universitetet i Oslo, tror slaget om makten i USA vil stå i Florida.

– Florida er en stor stat med mange valgmenn, og den er et must. Det heter seg at den som vinner Florida, vinner valget (og det samme sies om Ohio). Nå leder faktisk Biden i denne viktige vippestaten. Det er derfor Trump så gjerne vil dra ned dit og holde valgkampmøter, sier han til VG.

FORFATTER: I 2012 ga Ole O. Moen ut boken «Det hvite hus». Han er pensjonert professor i amerikansk historie. Foto: Geir Olsen, VG

Moen understreker at de gamle industristatene i det såkalte rustbeltet fortsatt er aller viktigst. Dette var trofaste demokratiske stater frem til Trump overraskende vant dem over i 2016. Biden har nå en tydelig ledelse i disse delstatene.

– Trump har ikke holdt det han lovet dem i Midtvesten; alle jobbene som skulle komme og selskapene som skulle flytte hjem, ingen av lovnadene har holdt vann, mener Moen.

les også Smittetallene øker i «Trump-land»

Tror denne mannen vinner

USA-ekspertene mener det er mange x-faktorer ved høstens valg, som coronaviruset og stemming ved post. Mye kan skje på fire måneder, men noen spådommer kan de likevel komme med:

– Jeg tror Biden vinner, med mindre han gjør noen skikkelige blemmer. Det har ikke noe å si om Trump går på noen blemmer, for han er blitt en teflonmann, alle er blitt helt apatiske overfor alt han gjør. Men hvis Biden gjør det, kan det skade ham skikkelig, mener Moen.

TAR CORONA PÅ ALVOR: Joe Biden holder seg unna folkemengder og bruker munnbind. Trump velger motsatt strategi. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Heldahl mener også at Biden er favoritt med god margin, men at det er naivt å tro at valget er avgjort. Det er sannsynlig at Trump vil nærme seg Biden i ukene og månedene som kommer, sier han.

– Jeg spår at det blir jevnere enn en måling kan tilsi akkurat nå.

Samtidig understreker Heldahl at Bidens ledelse er mer solid enn den Hillary Clinton hadde på meningsmålingene i 2016.

– Det er to grunner til det: Ved forrige valg var det flere usikre velgere enn nå. Mange bestemte seg sent, og de stemte i hovedsak på Trump. Dessuten er det færre velgere nå som kan stemme på et tredjeparti.

Publisert: 04.07.20 kl. 02:26

Les også

Fra andre aviser