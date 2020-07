MEDISIN: Hydroksyklorokin er en malariamedisin som har blitt prøvd ut på coronapasienter. Foto: George Frey / X02043

Studie: Hydroksyklorokin kan ha hjulpet coronapasienter

En ny studie hevder at den kontroversielle malariamedisinen hydroksyklorokin skal ha hjulpet pasienter med å overleve covid-19-sykdom. Men studien er omdiskutert, og norsk forsker er kritisk.

En ny observasjonsstudie av 2541 innlagte pasienter med covid-19-sykdom viser at pasienter som fikk malariamedisinen hydroksyklorokin, hadde mye mindre sannsynlighet for å dø. Det sier en gruppe med forskere ved sykehuset Henry Ford Health System i Detroit i Michigan, ifølge CNN.

Funnet i den nye studien overrasker, fordi flere andre studier har kommet frem til at malariamedisinen ikke skal hjelpe mot coronaviruset.

Tidligere i juni trakk amerikanske legemiddelmyndigheter tilbake nødgodkjenningen av medisinen, som USAs president Donald Trump har vært en forkjemper for.

Forsøk over hele verden ble så stoppet, også forsøk som var betalte av Verdens helseorganisasjon (WHO) og amerikanske National Institutes of Health.

I en rapport publisert i International Journal of Infectious Diseases skriver forskergruppen at de har sjekket opp alle pasienter som har blitt behandlet på sykehuset siden den første pasienten kom i mars. På hele avdelingen har 18,1 prosent dødd.

Leder av avdelingen for infeksjonssykdommer ved sykehuset, Marcus Zervos, sier at 26 prosent av dem som ikke fikk noen medisin, døde.

Til sammenligning skal bare 13 prosent av dem som fikk hydroksyklorokin ha dødd, sier Zervos.

Studien får kritikk

Forskere som ikke har vært med på Henry Ford-studien, hevder at den ikke har samme kvalitet som studiene som konkluderte med at hydroksyklorokin ikke hjalp pasienter.

Professor i infeksjonsmedisin, Olav Dalgard, ledet nylig et forskningsprosjekt om effekten av hydroksyklorokin. Selv fant han ingen effekt av medisinen, og er enig i kritikken som rettes mot studien.

– De har gjort veldig mye bra, og de har tatt forbehold om flere tenkelige og utenkelige faktorer. Likevel sitter de igjen med en svart boks, hvor det er ukjente faktorer som ikke har blitt tatt hensyn til, sier Dalgard til VG.

Dalgard sier at en stor svakhet med studien er at sykehuset ikke behandlet pasienter tilfeldig, men valgte dem til forskjellige behandlinger basert på gitte kriterier. Da kan medisinen ha blitt gitt til mennesker som har hatt bedre vilkår for å bli friske.

– Det er flere faktorer som kan ha noe å si for om pasienten har blitt friskere. Det kan være en kombinasjon av de ulike metodene legene bruker, og ikke hydroksyklorokin i seg selv, sier Dalgard.

I en kommentar til studien skriver kritikere at flere kan ha overlevd etter hvert som Henry Ford-sykehuset ble mer erfarne med å behandle covid-19-sykdom, uavhengig av de forskjellige behandlingsmetodene. Dette er Dalgard enig i.

– For eksempel kan en livreddende prosedyre se ut til å være å snu pasienter med surstoffmangel slik at de blir liggende på magen. Det visste man ikke de første månedene, sier Dalgard.

I tillegg kan behandlinger med for eksempel det steroide legemiddelet deksametason, ha hjulpet i større grad for noen pasienter, skriver CNN.

Blant pasientene i studien som fikk hydroksyklorokin, var bruken av steroidbehandling dobbel så høy som i gruppen som ikke fikk medisinsk behandling.

– I verste fall være livstruende

Dalgard mener man bør være særlig tilbakeholden med å gi potensielt farlige medisiner til personer som allerede er sårbare.

– Bivirkningene fra Hydroksyklorokin kan i verste fall være livstruende, og når en person ligger på intensiven er man kanskje ekstra utsatt, sier han.

Professoren sier at vi heller bør rette fokus mot de medisinene som har vist seg å ha en bedre effekt.

– I en verden hvor det kommer mange studier med motstridende resultater må vi legge mest vekt på de studiene som bruker de beste metodene, sier han.

