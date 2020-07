VISTE IKKE HELE BILDET: President Donald Trump ble under en nyhetssending klippet bort fra et bilde hvor han er avbildet sammen med kona Melania Trump, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell Foto: Skjermbilde

Fox News fjernet Donald Trump fra Epstein-bilde

Nyhetskanalen valgte å beholde kona Melania Trump. Nå spres bildet på sosiale medier.

I en Fox News-sending søndag, valgte kanalen å klippe bort president Donald Trump fra et bilde hvor han er avbildet sammen overgrepssiktede Jeffrey Epstein, ekskjæresten Ghislaine Maxwell og kona Melania.

Det var under et intervju som omhandlet pågripelsen av Maxwell at Trump ble klippet bort fra bildet. Kanalen valgte likevel å beholde kona Melania.

les også Påtalemyndigheten: Slik rekrutterte Maxwell mindreårige ofre for Epstein

Bilder fra sendingen spres nå på sosiale medier, og flere retter kritikk mot nyhetskanalen.

Epstein ble arrestert i juli i fjor. En snau måned senere ble han funnet død i varetekt i et fengsel på Manhattan. Der ventet 66-åringen på rettssaken hvor han risikerte 45 år fengsel for menneskehandel og for å ha misbrukt mindreårige i en årrekke.

ORIGINALEN: President Donald Trump sammen med kona Melania Trump, Jeffrey Epstein og Ghislaine Maxwell Foto: Davidoff Studios Photography / Archive Photos

Forrige uke ble den mangeårige kjæresten hans, Ghislaine Maxwell, pågrepet og fengslet av FBI. Hun har nektet alle beskyldninger om at hun skal ha lagt til rette for og bidratt til overgrepene av unge jenter.

Omgangskretsen til finansmannen skal ha omfattet en lang rekke kjente personer.

Bill Clinton har besøkt Epstein på hans private øy, og Trump skal også ha vært omgangsvenn av Epstein, som hadde ett av sine mange hjem i Palm Beach. Trump har tidligere omtalt Epstein som en god venn.

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Han er en herlig fyr, sa president Donald Trump om Jeffrey Epstein i et intervju med The New Yorker i 2002, og fortsatte:

– Han er veldig morsom å være med. Det blir til å med sagt at han liker vakre kvinner like mye som meg, og mange av dem er i det yngre laget.

Trump har senere tatt avstand fra finansmannen.

– Jeg har ikke snakket med ham på sikkert 15 år eller lenger. Jeg var ikke noen stor fan av Jeffrey Epstein, det kan jeg fortelle deg, sa presidenten for ett år siden ifølge New York Magazine.

Publisert: 06.07.20 kl. 16:22

