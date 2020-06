Politikvinne i Stockholm knelte i sympati - startet «klemmefest»

En politikvinne hylles for det hun gjorde da situasjonen tilspisset seg under demonstrasjonene i Stokcholm i går.

Opprørspoliti måtte bruke pepperspray for å få kontroll på flere tusen demonstranter i Stockholm onsdag. De demonstrerte til støtte for Black Lives Matter-bevegelsen som har mobilisert i forbindelse med drapet på George Floyd i Minneapolis i forrige uke.

Samtidig har det dukket opp en video fra demonstrasjonene som forteller en litt annen historie.

En politibil ser ut til å bli omringet av demonstranter, flere andre patruljer kommer til for å bistå, mens stadig andre demonstranter strømmer til.

To personer er pågrepet, mistenkt for å ha innledet voldelige opptøyer.

SPONTANKLEMMET: Politikvinnen ble hyllet og fikk klemmer etter stuntet foran politibilen. Foto: Skjermdump

Det som kan se ut som en farlig situasjon for betjentene er imidlertid noe helt annet. Videoen viser at en politikvinne går ut av bilen og kneler med den ene armen hevet, en gest som har blitt en symbol for å vise sympati med dem som demonstrerer mot rasisme og politivold. Hun viser også frem en plakat hvor det står «White silence is violence» (Hvit stillhet er vold).

VISTE OPP PLAKAT: «White silence is violence» står det på plakaten politikvinnen holdt opp. Foto: Skjermdump

Hennes gest førte ifølge Aftonbladet til at taktfaste slagord umiddelbart ble byttet ut med applaus og hyllestbrøl til politikvinnen. Da hun reiste seg ble hun klemmet av flere tilfeldige, noe neppe smittevernsmyndighetene i Sverige vil applaudere siden Stockholm er et av de hardest rammede områdene i landet av coronakrisen.

«Idyllen» ble imidlertid kortvarig, skriver avisen, da flere patruljer med opprørspoliti kom til stedet og politifolk i hjelmer løp ut av bilene med batonger.

Videoen er mye omtalt i sosiale medier i ettertid, og reaksjonene er delte. Noen hyller gesten, mens andre er kritiske og mener hun underkaster seg demonstrantene.

TIL TIDER AMPERT: Det kom til konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i Stockholm onsdag. Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

Situasjonen var til tider kaotisk i den svenske hovedstaden i går, politiet skal ha fått stein og flasker kastet mot seg da de forsøkte å få kontroll på folkemengdene.

Politiet hadde gitt tillatelse til gårsdagens demonstrasjon, men fant fort ut at flere enn 50 personer ville delta. Derfor forsøkte de å spre folk allerede før de ankom Sergels Torg, hvor demonstrasjonene skulle starte. Dette for at smittevernsregler skulle følges, noe demonstrantene ikke etterkom og i stedet provoserte politiet.

