SKDER: Slik ser det ut i Hizbollahs mediekontor i Beirut etter at en israelsk drone eksploderte i nabolaget Dahieh natt til søndag. Foto: NABIL MOUNZER / EPA

Statsminister: Hizbollah skjøt ned to israelske droner over Libanon

BEIRUT (VG) To israelske droner skal natt til søndag ha falt ned over et Hizbollah-dominert nabolag i Beirut. Landets statsminister kaller dette et «israelske angrepet på Libanons suverenitet».

Statsminister Saad al-Hariri sier søndag ettermiddag at de to dronene falt ned over nabolaget Dahieh, i det som skal være den første slike hendelsen i Libanon på over ti år.

En av dronene skal ha falt i bakken, mens en eksploderte rett over bakken ved Hizbollahs mediekontror. Ingen mennesker skal, ifølge Reuters, ha kommet til skade.

– Disse aggressive handlingene truer den regionale stabiliteten og er ment å øke spenningen i regionen, sier Hariri i en uttalelse.

VG har vært i kontakt med Hizbollah, men de ønsker ikke å kommentere hendelsen før deres leder Hassan Nasrallah skal tale klokken 16.30 norsk tid.

Israel har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og sies nå å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon.

Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm og har lenge uttalt at gruppen er en dødelig trussel.

Nabolaget Dahieh i Beirut har en blodig historie.

Gjennom 34 dager i 2006 ble bygninger her jevnet med jorden av angrepsfly fra Israel, som var i krig mot Hizbollah. Dahieh var blant områdene som ble aller hardest bombardert, og så mange som 1300 libanesere skal ha blitt drept.

VG besøkte nabolaget i juli for å snakke med tidligere Hizbollah-krigere om en mulig krig mellom USA og Israel mot Iran. Flere menn VG da møtte sa at de var igjen klare til å ta til våpen.

VG følger saken.

Publisert: 25.08.19 kl. 13:51

