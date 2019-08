SKADER: Slik ser det ut i Hizbollahs mediekontor i Beirut etter at en israelsk drone eksploderte i nabolaget Dahieh natt til søndag. Foto: NABIL MOUNZER / EPA

Hizbollah-leder til israelske soldater etter drone-angrep: – Vent på oss

BEIRUT (VG) To antatte israelske droner angrep natt til søndag et Hizbollah-dominert nabolag i Beirut. Nå sier den mektige militsgruppens leder at tiden er ute – og at Israel har tatt konflikten til et nytt nivå.

Libanons statsminister Saad al-Hariri sa søndag formiddag at de to dronene falt ned over nabolaget Dahieh i Beirut, i det som skal være den første slike hendelsen i Libanon på over ti år.

En av dronene skal ha eksplodert rett over bakken ved Hizbollahs mediekontror. Ingen mennesker skal, ifølge Reuters, ha kommet til skade.

– Disse aggressive handlingene truer den regionale stabiliteten og er ment å øke spenningen i regionen, sier Hariri i en uttalelse.

VG var på morgenen i kontakt med Hizbollah, men de ønsket ikke å kommentere hendelsen før deres leder Hassan Nasrallah skulle tale klokken 17.30 norsk tid.

TALTE: Hizbollah-leder Hassan Nasrallah talte til sine tilhengere søndag ettermiddag, kort tid etter den israelske droneangrepet i Beirut. Foto: AFP

Nasrallah til israelske soldater: – Vent på oss

Klokken 17.00 norsk tid gikk Nasrallah på luften fra sitt skjulested.

Nasrallah sa han ønsket å være komplett åpen om hendelsene sør i Beirut natt til søndag.

Han forklarte at en overvåkningsdrone med kamera først svermet mellom bygninger i nabolaget. Ifølge Nasrallah skal lokale innbyggere ha kastet stein på dronen, noe som førte til at den falt i bakken.

Kort tid etterpå kom en drone til, den var ladet med eksplosiver og eksploderte nær Hizbollahs mediekontor.

– Takk Gud så ble ingen skadet eller drept, sa han videre.

Nasrallah sa også at Hizbollah ikke kan godta et slik brudd på Libanons suverenitet, og at hvis gruppen ikke står imot og stopper Israel, så vil slike hendelser skje oftere.

– Fra nå av vil vi skyte ned alle israelske droner i libanesisk luftrom, nærmest skrek han inn i kameraet.

Nasrallah fordømte også israelske luftangrep i nabolandet Syria, som skal ha drept to medlemmer av den libanesiske militsgrupper og lover hevn.

Direkte til israelske soldater hadde han dette å si:

– Vent på oss ved grensen, vent en dag, vent to dager, vent fire dager. Vent på oss, sa han.

Israel har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

Bombet til ruiner i 2006

Den tungt bevæpnede og mektige libanesiske militsgruppen ble grunnlagt av den iranske revolusjonsgarden i 1982 – og sies nå å være sterkere enn på lenge. USA og Storbritannia anser Hizbollah som en terrororganisasjon. Samtidig er Hizbollah en politisk gruppe med ministerposter i Libanons regjering.

Hizbollah har også vært en av den syriske presidentens Bashar al-Assads viktigste støttespillere gjennom krigen i Syria.

Få oversikt over allianser og fiendskap: Se VGs store guide til Midtøsten her.

Israel ser på Hizbollah som Irans forlengede arm og har lenge uttalt at gruppen er en dødelig trussel.

Nabolaget Dahieh i Beirut har en blodig historie. Gjennom 34 dager i 2006 ble bygninger her jevnet med jorden av angrepsfly fra Israel, som var i krig mot Hizbollah. Dahieh var blant områdene som ble aller hardest bombardert, og så mange som 1300 libanesere skal ha blitt drept.

VG besøkte nabolaget i juli for å snakke med tidligere Hizbollah-krigere om en mulig krig mellom USA og Israel mot Iran. Flere menn VG da møtte sa at de var igjen klare til å ta til våpen.

VG følger saken.

Publisert: 25.08.19 kl. 13:51 Oppdatert: 25.08.19 kl. 18:37

