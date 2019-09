SATELITT: Et bilde fra NASA viser orkanen Dorian rundt klokken 14 søndag, Eastern Daylight Time (østkysten av Nord-Amerika). Foto: EPA/NASA EARTH OBSERVATORY

Advarer om ekstrem ødeleggelse av Dorian: 13.000 hjem skadet eller ødelagt

Svært lite informasjon når ut fra Bahamas etter at styrke fem-orkanen traff søndag. En kvinne hevder hennes 8 år gamle barnebarn er omkommet på Abaco-øyene.

Klokken 04 lokal tid, i 10-tiden norsk tid, melder NHC at orkanen nærmest har stoppet opp over Gran Bahama og advarer om «ekstrem ødeleggelse» der. Kombinasjonen av at orkanen beveger seg så sakte som kun 1,6 kilometer i timen og fremdeles er en kategori fem, gjør at Grand Bahama får ekstrem hard medfart. Vindstyrken er da på 265 kilometer i timen.

Mandag formiddag melder internasjonale Røde Kors at opptil 13.000 hus kan ha blitt alvorlig skadet eller ødelagt på Abaco og Grand Bahama.

På Abaco meldes det også om at flom har ødelagt brønner, og at det er akutt behov for rent vann.

– Vi har ennå ikke noe klart bilde av hva som har skjedd, men det er klart at Doran har hatt en katastrofal innvirkning, sier Røde Kors-leder Sune Bulow i en uttalelse.

Jetmotor

CNNs journalist i Freeport på Grand Bahama melder om at strømmen er gått og at stormen høres ut som en jetmotor med skrikende vind.











STERK VIND: Freeport, Grand Bahama søndag.

– Dere kan bare forestille dere: For folk som er i hjemmene sine uten strøm, uten informasjon, ikke TV, kanskje hører de på radio, det må være veldig skremmende, sier han.

Melding om dødsfall

Ifølge lokale Eyewitness News på Bahamas forteller Ingrid McIntosh søndag kveld at hun har fått beskjed via tekstmelding fra sin datter at hennes 8-årig barnebarn er omkommet, og at de antar at det var en drukning. Hun forteller også at et annet barnebarn, en kvinne, er savnet. De vet ikke mer om situasjonen siden telefonforbindelsen er dårlig.

Fakta Bahamas * En øynasjon bestående av flere enn 700 øyer og 2000 holmer i Atlanterhavet øst for Florida. * Øyene ligger på begge sider av Nordlige vendesirkel i Karibia. * 22 av øyene er bebodde. To tredjedeler av befolkningen på drøyt 380.000 bor i og omkring hovedstaden Nassau på øya New Providence. * Øyene er lave, flate og består av porøs kalkstein. Kilde: Store norske leksikon

Myndighetene har så langt ikke bekreftet noen dødsfall eller gått ut med offisiell informasjon om skadeomfanget.

Enn så lenge er det lite av både bilder og informasjon som er formidlet fra øynasjonen etter at orkanen Doran traff søndag ettermiddag.

Ifølge The Guardian var vindstyrken oppe i 355 kilometer i timen. BBC melder at det forventes en livsfarlig stormflo på opptil sju meter i deler av øyriket.

Statsminister Hubert Minnis har uttalt seg om ødeleggelsene, men det siste som er kommunisert ut er uttalelser fra søndag kveld.

Da fortalte Minnis at det i deler av Abaco ikke er mulig å se hvor gaten slutter og havet begynner.

– Det er overveldende. Det er enorm skade på eiendommer og infrastruktur, sa turistsjef Joy Jibrilu søndag ettermiddag.

Dorian er den kraftigste orkanen til å treffe øyriket i moderne tid, og er beskrevet som «katastrofal».

Meteorologer har problemer med å beregne orkanens rute videre fordi den har et bredt «usikkerhetsområde».

Dorian beveger seg langsomt nord-vestover og kan komme til å treffe USAs østkyst. Delstatene Florida, Georgia, Nord- og Sør-Carolina har erklært unntakstilstand.

Orkanen slo inn over Abaco-øyene på Bahamas, som kun ligger 100 kilometer fra West Palm Beach i Florida søndag ettermiddag.

Litt over klokken 09 mandag norsk tid melder CNN at vindstyrken har avtatt til 274 kilometer i timen. Det nasjonale stormsenteret NHC varsler at orkanen vil fortsette å bevege seg over Bahamas store deler av mandag, med en fart på rundt åtte kilometer i timen, og forventes å nærme seg Floridas østkyst fra mandag kveld til onsdag kveld.

Hjelp fra britene

Det britiske forsvarsdepartementet melder mandag at et skip fra den britiske marinen, RFA «Mounts Bay», vil ankomme Bahamas samme dag. Skipet er lastet med nødhjelpsutstyr, bygningsmateriale, et helikopter, transportutstyr og overvåkningsutstyr, ifølge en talsperson.

