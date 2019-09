SATELITT: Et bilde fra NASA viser orkanen Dorian rundt klokken 14 søndag, Eastern Daylight Time (østkysten av Nord-Amerika). Foto: EPA/NASA EARTH OBSERVATORY

8-årig gutt skal være omkommet i orkanen Dorian

Svært lite informasjon når ut fra Bahamas etter at styrke fem-orkanen traff søndag. En kvinne hevder hennes 8 år gamle barnebarn er omkommet på Abaco-øyene.

For mindre enn 10 minutter siden







Ifølge lokale Eyewitness News på Bahamas forteller Ingrid McIntosh at hun har fått beskjed via tekstmelding fra sin datter at hennes 8-årig barnebarn er omkommet, og at de antar at det var en drukning. Hun forteller også at et annet barnebarn, en kvinne, er savnet. De vet ikke mer om situasjonen siden telefonforbindelsen er dårlig.









KAOS: Både strøm- og telefonlinjer er nede etter at orkanen slo inn over øynasjonen. Her er Marsh Harbour søndag.

Myndighetene har så langt ikke bekreftet noen dødsfall eller gått ut med offisiell informasjon om skadeomfanget.

Enn så lenge er det lite av både bilder og informasjon som er formidlet fra øynasjonen etter at orkanen Doran traff søndag ettermiddag.

Ifølge The Guardian var vindstyrken oppe i 355 kilometer i timen. BBC melder at det forventes en livsfarlig stormflo på opptil sju meter i deler av øyriket.

Statsminister Hubert Minnis har uttalt seg om ødeleggelsene, men det siste som er kommunisert ut er uttalelser fra søndag kveld.

Da fortalte Minnis at det i deler av Abaco ikke er mulig å se hvor gaten slutter og havet begynner.

les også Orkanen «Dorian»: Kan bli den kraftigste på nær 30 år

– Det er overveldende. Det er enorm skade på eiendommer og infrastruktur, sa turistsjef Joy Jibrilu søndag ettermiddag.

Dorian er den kraftigste orkanen til å treffe øyriket i moderne tid, og er beskrevet som «katastrofal».

Meteorologer har problemer med å beregne orkanens rute videre fordi den har et bredt «usikkerhetsområde».

Dorian beveger seg langsomt vestover og kan komme til å treffe USAs østkyst. Delstatene Florida, Georgia, Nord- og Sør-Carolina har erklært unntakstilstand.

Orkanen slo inn over Abaco-øyene på Bahamas, som kun ligger 100 kilometer fra West Palm Beach i Florida.

Publisert: 02.09.19 kl. 09:00







Mer om