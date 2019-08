BLEKNER: Grunnet flere menneskeskapte faktorer er verdens største korallrev store problemer. Bildet er fra en studie i 2018 og viser bleknende korallrev langs kysten av Australia. Foto: MIA HOOGENBOOM / ARC Centre of Excellence for Cor

Rapport om Great Barrier Reef: Tilstanden veldig dårlig

En rapport viser at tilstanden til det australske revet har gått fra dårlig til veldig dårlig.

Mulighetene for å stoppe utviklingen og forbedre tilstanden til naturfenomenet er ifølge rapporten fra Great Barrier Reef Park Authority. Dette skriver The Guardian.

Rapporten, som kommer ut hvert femte år, viser at skadene påvirker fisk, skilpadder og sjøfugler. Dette vil ikke endre seg, med mindre en nasjonal og internasjonal handling finner sted for å stoppe den menneskeskapte klimakrisen.

– Uten nye lokale, nasjonale og globale tiltak for de største truslene, vil det helhetlige utfallet for Great Barrier Reefs økosystem forbli veldig dårlig, står det i rapporten.

DÅRLIGE UTSIKTER: Det at revet sliter går i stor grad utover de forskjellige fiskeartene som lever i og rundt Great Barrier Reef. Foto: Dan Peled / AAP

Det kommer frem at økende vanntemperaturer og ekstreme hendelser, som marine varmebølger, er de mest ødeleggende hendelsene. Tilbake i 2016 og 2017 ble blant annet to tredjedeler av den nordlige delen bleknet grunnet dette.

Andre store farer for korallrevet skal være forurensning fra bønder, kystutvikling og ulovlig fisking. Rapporten viser til at vannkvaliteten bedres for sakte, i stor grad fordi bøndene ikke forbedrer metodene sine raskt nok.

– Mulighetenes vindu for å forbedre revets langsiktige fremtid er nå, skriver de videre i rapporten.

– Mens revet allerede føler følgene av klimaendringene, er fremtiden dens en vi kan endre – og er forpliktet til å endre, sier myndighetens administrerende direktør, Josh Thomas.

I rapporten kommer det også frem at ikke alle delene av revet er like hardt påvirket, og at utfordringen med å redde Great Barrier Reef er stor, men ikke umulig. De skriver handlinger som på effektivt vis adresserer klimakrisen og at myndighetene på effektivt vis gjennomfører sin «rev-plan 2050».

Miljøministeren, Sussan Ley, sier revet har blitt truffet av flere kriser de siste fem årene. Blant de to massive korallrev-blekninger, flere sykloner og en pågående angrep fra sjøstjerner som spiser av korallene. Men til tross for alt dette er hun positiv.

– Vi kan forandre dette og vi er forpliktet til å forandre dette, sier hun.

Andre er derimot ikke så positive. Jon Brodie fra James Cook University i Townsville, sier rapporten viser at selv om noen små deler viser fremgang, svikter Australia revet.

– Totalt sett er det veldig lite bra å rapportere om i det hele tatt, sier professoren.

