VIL SE HELE RAPPORTEN: Berit Berger med at Mueller-rapporten vil bli sluppet etter hvert. Her på sitt kontor på Upper West Side i New York i desember. Foto: Thomas Nilsson / VG

Eks-statsadvokat: Her er det store spørsmålet om Mueller-sammendraget

NEW YORK (VG) Berit Berger skjønner at Donald Trump fremstiller sin egen justisministers Mueller-sammendrag som en stor triumf, men ber presidenten om å vente med seiersdansen.

Den tidligere assisterende statsadvokaten i New York har studert formuleringene til USAs justisminister William Barr i hans omdiskuterte fire siders sammendrag av Mueller-rapporten.

– Inntil vi har sett Muellers rapport eller underlagsdokumentene, kan det ikke slås fast at dette er en total frifinnelse av presidenten. Betyr formuleringene i Barrs sammendrag at det ikke var noen bevis i det hele tatt? Eller betyr det at det var bevis for koordinasjon med Russland, men ikke nok til at det var en kriminell konspirasjon? sier Berit Berger til VG.

Hun understreker samtidig at utviklingen også «absolutt er gode nyheter for Trump».

Da refererer hun til følgende formulering i Trump-håndplukkede Barrs sammendrag:

«Etterforskningen etablerte ikke at medlemmer av Trump-kampanjen konspirerte eller koordinerte med russiske myndigheter i deres aktiviteter for å blande seg inn i valget».

– De skal ta det som en seier. Men det er vanskelig å ta en full seiersrunde før man har sett hele rapporten, sier Berger.

Demokrater i Kongressen har hengt seg opp i formuleringen «russiske myndigheter».

Russisk hacking

Ifølge Barr slår Muellers rapport fast at russiske aktører prøvde å hjelpe Trump til å bli president. Dette skjedde gjennom sosiale medier og hacking.

Berit Berger, som nå er direktør ved Columbia Law School, trekker frem to hovedpoeng etter å ha studert justisministerens sammendrag.

FERDIG MED RAPPORTEN: Spesialetterforsker Robert Mueller har sendt over sin rapport til Justisdepartementet. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Det er hvor omfattende og kostbar denne etterforskningen var. De kunne tilsynelatende ikke gjort det mer grundig. Derfor er det overraskende at spesialetterforskeren ikke kom til en konklusjon om obstruksjon. Det fremstår underlig. Det er nå det store spørsmålet. Derfor er det behov for å se hele rapporten. Detaljene kan være svært viktige, sier Berger, som peker på at Mueller er sitert på følgende:

«Denne rapporten konkluderer ikke med at presidenten har begått en forbrytelse, men den frikjenner ham heller ikke».

Loven og fakta

– Mueller sier altså at dette ikke er en frifinnelse av Trump. Det er interessant, sier Berger.

William Barr påstår at Mueller ikke konkluderte om Trump forhindret rettens gang, fordi dette var «krevende spørsmål» om loven og fakta – og at dette dermed måtte besvares av han selv og visejustisminister Rod Rosenstein.

De slo fast at bevisene ikke var tilstrekkelige.

Berit Berger har i et tidligere intervju med VG understreket at Trump fortjener en fair behandling, selv om han er en president som vekker sterke reaksjoner.

EKSPERT: Berit Berger er tidligere assisterende statsadvokat i New York og jobber nå som direktør ved Columbia Law School. Foto: Thomas Nilsson / VG

Hun tror at store deler av rapporten med tiden vil bli offentliggjort. Hun sier at ingen parter vil være fornøyde før de har sett alt.

– Men jeg tror ikke USA kan bli mer splittet enn det er. Hver side vil bare se rapporten fra sitt eget ståsted, sier Berger.

En av de mest markante forsvarerne av Trump har vært den konservative kommentatoren Kimberley Strassel. I likhet med en rekke Trump-støttespillere, slår hun allerede nå fast at Barrs sammendrag beviser at Trump overhodet ikke har gjort noe ulovlig.

– Nå er det på tide å grave i den virkelige skandalen – feilstegene fra Comey og FBI, skriver Strassel i Wall Street Journal.

USAs president fyrer også løs mot det han kaller «den andre siden».

– Folk som gjorde dårlige ting mot vårt land. Forræderske ting, påstår Trump, som aldri ble avhørt fordi hans advokater frarådet det.

De hjalp i stedet ham med å svare skriftlig på Muellers spørsmål.

– Vil bli avdekket

Det pågår fortsatt en rekke etterforskninger av Trumps privatliv og forretninger. Berger sa i desember at granskingen i det sørlige politidistriktet i New York (SDNY) er mer alvorlig for Trump.

– Hvis det er kriminell aktivitet, så vil det bli avdekket. Trumps hodepine er ikke over. Men han passerte definitivt et stort hinder. Det er egentlig bare én ting vi kan sette punktum bak: Det blir ikke flere tiltaler fra Robert Mueller, sier Berger til VG.

Publisert: 27.03.19 kl. 23:11