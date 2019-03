BESEIRET: Sårede menn mistenkt for å tilhøre IS har overgitt seg og blir pågrepet av SDF-militsen i begynnelsen av mars. Foto: BULENT KILIC / AFP

IS er beseiret – slik fortsetter de å spre død

Den islamske staten (IS) har mistet sitt kalifat, men små celler av krigere fra terrorgruppen fortsetter å gjennomføre dødelige angrep i Syria.

Lørdag, midt i den tradisjonelt viktige Newroz-feiringen, kunne den USA-støttede militsen Syrian Democratic Forces (SDF) kunngjøre at IS-landsbyen Baghouz var blitt tatt.

Det selverklærte kalifatet hadde mistet sitt siste landområde, etter flere uker med voldsomme kamper.

PÅ VAKT: En soldat tilhørende den kurdiske politistyrken holder vakt ved inngangen til militærrådet i byen Manbij. Natt til tirsdag ble minst syv soldater fra den USA-støttede opprørsalliansen SDF drept i et IS-angrep i byen. Foto: AP / NTB scanpix

Men IS lovet hevn, og kun få dager etter at SDF-militsen erklærte kalifatet beseiret, hevder IS å stå bak et angrep mot soldater fra SDF i byen Manbij nord i Syria.

Manbij er en tidligere IS-enklave, som siden 2016 er blitt ledet av den kurdiskdominerte SDF-koalisjonen.

Rundt midnatt natt til tirsdag ble det skutt mot soldater fra den kurdiskdominerte opprørsalliansen som sto på et sjekkpunkt ved porten inn til byen. Syv personer ble drept, opplyser militærrådet i byen.

ERKLÆRTE SEIER: Øverstkommanderende for Syrian Democratic Forces (SDF), Mazloum Abdi, kunngjør at IS er beseiret på lørdag 23. mars. Foto: Ahmed Mardnli / EPA

IS hevder i en uttalelse publisert i sosiale medier tirsdag at de står bak angrepet. «Kalifatets soldater angrep et sjekkpunkt vest for Manbij», skriver terrorgruppen. En talsperson for militærrådet i Manbij sier at det kan ha vært et hevnangrep, melder NTB.

– Etter seieren over IS har vi kommet inn i en fase med sovende celler som aktiveres for å slåss, sier talsperson Sherfan Darwish ifølge AFP.

Ifølge The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er dette det første angrepet mot SDF-opprørerne siden de erklærte seier over IS-kalifatet i forrige uke.

Angrepet er ifølge SOHR det verste i byen Manbij siden 16. januar, da 19 personer ble drept i et selvmordsangrep som IS sto bak.

