Tusenvis i demonstrasjon mot kinesiske forretningsfolk i Hongkong

Tusenvis av demonstranter i Hongkong protesterte lørdag mot at kinesere tar seg over grensen for å kjøpe billige varer og selge dem med fortjeneste i Kina.

I grensebyen Sheung Shui, som tilhører Hongkong og som ligger nær grensen mot Kina, gikk tusenvis av demonstranter gjennom gatene. De protesterte mot det de kalte parallellhandel.

Noen av dem var maskerte og støtte sammen med politi. Politi brukte pepperspray og køller mot dem.

I Sheung Shui er det flere titall apotek og kosmetikkbutikker som er svært populære blant handelsfolk fra Kina. De kjøper varene billig i Hongkong, siden det ikke er moms der, og selger dem til høyere pris på den andre siden av grensen.

For handelsstanden i Hongkong betyr handelen større omsetning, men lokalbefolkning klager over konsekvensene.

– Det er svært irriterende. Leieprisene har gått opp. Andre små butikker og restauranter klarer ikke å overleve. Hele regionen har blitt et sted der man setter parallellhandlernes interesser foran lokalbefolkningen, sier 74 år gamle Siu Hok-yan, som deltok i lørdagens demonstrasjon.

Flesteparten av butikkene i Sheung Shui holdt stengt under demonstrasjonen, og de få som holdt åpent, ble tvunget av demonstranter til å stenge dørene, ifølge lokale medier.

Publisert: 13.07.19 kl. 14:54