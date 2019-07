BEROLIGER: Storbritannias nye statsminister, Boris Johnson, beroliget skottene under hans besøk til Skottland mandag, med at han kunne få til en ny og bedre Brexit- avtale. Foto: REUTERS TV / X00514

Kan Boris Johnsons «no-deal» Brexit bryte opp Storbritannia?

Både Skottland og Nord-Irland er imot at Storbritannia forlater EU uten noen form for avtale, men Storbritannias nye statsminister står på sitt.

Storbritannias nye statsminister Boris Johnson har det travelt med å forlate EU. Han har lovet et «brexit», med eller uten en avtale, innen den 31. oktober.

Det har ført til spekulasjoner om han dermed bryter opp en mye eldre union som han selv leder: England, Skottland, Nord-Irland og Wales.

Til tross for hans lovnader om å jobbe for å forene Storbritannia.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon kritiserer Johnsons brexit-strategi og kaller regjeringen hans for farlig, før Johnsons første tur til Skottland som statsminister, mandag.

Der ventet ingen varm velkomst. Sturgeon uttalte før møtet:

«Folket i Skottland stemte ikke for Tory-regjeringen, den nye statsministeren eller Brexit. Og de stemte overhodet ikke for den katastrofale «no-deal» Brexit som Boris Johnson nå planlegger».

Johnson ble møtt med buing da han ankom Faslane marinebase, nær Glasgow.

Det skriver Washington Post.

Lover en bedre avtale

Under Johnsons besøk i Skottland beroliget han skottene med at Theresea Mays Brexit-avtale var lagt død, og at han kan inngå en ny og forbedret skilsmisseavtale med EU.

Det til tross for påstander fra europeiske ledere om at det ikke blir noen nye reforhandlinger, skriver Washington Post.

Storbritannias statsminister varsler samtidig at hvis han ikke lykkes med en bedre avtale, vil Storbritannia uansett gå ut av EU i slutten av oktober.

Ny folkeavstemning

Skottland ønsker ikke å forlate EU, og det spekuleres på om brexit-prosessen vil føre til at Skottland i stedet forlater Storbritannia.

Førsteminister i Skottland, Nicola Sturgeon, ønsker å holde en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet, og mener valget av Johnson som ny britisk statsminister har gjort en slik avstemning viktigere enn noensinne.

Trine Andersen, som driver nettstedet britiskpolitikk.no, mener det ikke er utenkelig at det blir folkeavstemning om et uavhengig i Skottland i løpet av 2020 slik førsteminister Nicola Sturgeon har tatt til orde for.

– Det blir ikke folkeavstemning i Skottland før Johnson og parlamentet i London har godkjent det, men at det rykker nærmere med ham som statsminister og det blir no deal, er jeg ikke i tvil om sier hun til VG.

Hun presiserer også at det vil være rart om parlamentet i London blokkerer et ønske om ny folkeavstemning.

– Hvis det blir et flertall i det skotske parlamentet for folkeavstemning skal det mye til om de stopper det i London.

Sist folkeavstemning om Skottlands uavhengighet var i 2014. Da stemte 55 prosent av skottene mot uavhengighet fra Storbritannia.

En union nær splittelse?

I likhet med Skottland, stemte også Nord-Irland imot Brexit. De ønsket å bli i EU.

Andersen mener også at Nord-Irland er nærmere en folkeavstemning om å løsrive seg fra Storbritannia – og slå seg sammen med Irland dersom britene går ut av EU uten en avtale.

– Det var jo også et flertall mot å melde seg ut av EU i Nord-Irland. Lederen for det nordirske partiet Sinn Féin, Mary Lou McDonald, var raskt ute og krevde en border poll. Det betyr rett og slett en folkeavstemning om et gjenforent Irland. Det er ikke noe nytt at Sinn Féin vil det, men hun mener at det rykker nærmere nå.

Irlands statsminister, Leo Varadkar, sa forrige fredag at «ironisk nok er en av de tingene som virkelig kan undergrave unionen, altså Storbritannia, en hard Brexit», skriver Washington Post.

Videre foreslo Varadkar at «et nasjonalistisk Storbritannia» ville oppmuntre flere folk i Nord-Irland til å ville distansere seg selv.

Han har også antydet at Nord-Irland i en slik situasjon kan slutte seg til Irland.

Johnson ble innsatt som Storbritannias statsminister onsdag i forrige uke, den 24. juli, etter at Theresa May gikk av som statsminister i juni.

Publisert: 31.07.19 kl. 18:44