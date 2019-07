Redningsarbeidere og brannmannskaper utenfor grotten Falkensteiner søndag. Foto: Krytzner / SDMG / dpa

To menn fanget i grotte etter kraftig regn i Tyskland

To menn er fanget i en grotte sørvest i Tyskland etter kraftig regn. Redningsmannskaper sier de ikke kan hente dem før mandag.

NTB-DPA

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Fire dykkere kom fram til mennene i Falkensteiner-grotten i delstaten Baden-Württemberg søndag og ga dem pledd og mat. De skal være ved god helse.

– De er ikke i livstruende fare, sier redningsleder Michael Hottinger og forteller det er snakk om en guide og hans turfølge.

Mennene ble fanget om lag 650 meter inn i grotten, som elven Elsach renner gjennom, etter at vannet steg etter kraftig regn. På grunn av strømmen var det søndag ikke trygt å sette i gang en redningsaksjon.

Planen er at mennene skal hentes ut mandag, men Hottinger sier at sikkerhetsvurderingen er det dykkerne som tar.

I 2018 ble en hel verden engasjert da et fotballag ble fanget dypt inne i en grotte i flere uker. Tre av dykkerne som var med under redningsaksjonen snakket i et TV-program ut om opplevelsen:

Se dokumentar på VG+: Slik var grottedramaet i Thailand fra innsiden

Redningslederen i Tyskland advarer andre mot å gå inn i grotter når det er dårlig vær.

Falkensteiner-grotten er et populært turistmål i regionen. Lokale turistmyndigheter advarer mot å gå lenger enn de første 20 meterne uten guide.

Publisert: 29.07.19 kl. 03:49