STORE SKADER: En bil blir fjernet fra åstedet etter at en kraftig bilbombe gikk av i Kabul. Foto: Rafiq Maqbool / TT NYHETSBYRÅN

Minst 14 drept og 145 såret av bilbombe i Kabul

Minst 14 mennesker er drept og 145 mennesker er såret etter at en bilbombe gikk av utenfor en politistasjon i Kabul onsdag morgen.

NTB-AFP-DPA

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser innenriksdepartementet onsdag ettermiddag.

Ifølge Reuters er fire av de drepte politimenn, mens resten er sivile. Av de sårede er 92 sivile.

Innenriksdepartementets talsperson Nasrat Rahimi sier til Reuters at bomben gikk av da en bil ble stoppet ved et kontrollpunkt utenfor politistasjonen. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det også ligge en militærleir like ved.

– Jeg hørte et kraftig smell og alle vinduene i butikken min knuste og glass sprutet over alt, sier Ahmad Saleh, som eier en butikk i nærheten av der bomben gikk av, til AFP.

– Jeg er svimmel og jeg vet fremdeles ikke hva som har skjedd, men vinduene til rundt 20 butikker i en kilometers omkrets fra der bomben gikk av er knust, sier Saleh.

Talibans talsperson Zabihullah Mujahid sier at de står bak angrepet, og at et «rekrutteringssenter for fienden» var målet.

– Et stort antall soldater og politifolk ble drept eller året, opplyser Taliban i uttalelsen, ifølge Reuters.

Angrepet kommer samtidig som opprørsgruppen er i samtaler med USA om en våpenhvile.

Tirsdag oppfordret Taliban til en boikott av presidentvalget i landet 28. september, og truet samtidig med å angripe valgarrangementer.

Publisert: 07.08.19 kl. 08:43 Oppdatert: 07.08.19 kl. 13:34

