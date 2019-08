VIL HA SELVBESTEMT ABORT: Flere ganger de siste ukene har det vært store demonstrasjoner utenfor delstatsparlamentet i Sydney i Australia. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Stemte for å fjerne abort fra straffeloven: – Langt på overtid, som en forsinket baby!

SYDNEY (VG) Kvinner i den australske delstaten New South Wales ligger an til å få selvbestemt abort til og med uke 22. Det vekker sterke reaksjoner.

– Denne loven er ekstrem. Det er en lov som åpner for abort helt opp mot fødselen, tordner 57 år gamle Adrian Lewis fra Sydney og legger til:

– For meg skal livmoren være det tryggeste stedet i verden. Nå er det farligste.

Han står sammen med en stor gruppe fra bevegelsen Right to life utenfor parlamentet i den australske delstaten New South Wales, hvor politikerne i underhuset har debattert et historisk lovforslag, den såkalte «Reproductive Healthcare Reform Bill 2019».

Lovforslaget vil fjerne abort fra delstatens 119 år gamle straffelov, som slår fast at en kvinne som avslutter svangerskapet kan straffes med opptil ti år i fengsel. Legene som utfører inngrepet kan også få fengselsstraff.

Kvinner har til tross for dette hatt mulighet til å ta abort siden 1971. Da åpnet en rettsavgjørelse for å innvilge abort i tilfeller som var «nødvendige for å beskytte kvinnens mentale eller fysiske helse».

BEKYMRET: Adrian Lewis (t.v.) har møtt opp for å vise sin motstand mot loven. – Dette handler ikke om kvinnens kropp, fordi det er et annet menneske inni kvinnens kropp, sier han. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Før avstemmingen hadde 15 parlamentsmedlemmer fra store deler av det politiske spekteret stilt seg bak forslaget, og det ble etter tre lange dager med heftig debatt stemt frem – med 59 mot 31 stemmer.

Selve avstemmingen i overhuset er imidlertid utsatt til september, etter press fra flere konservative politikere, melder Sydney Morning Herald. De mener loven har blitt hastet gjennom, og ønsker mer tid til å få frem alle synspunktene i saken.

Melanie Fernandez, talsperson i Pro-Choice alliansen, mener imidlertid at de har ventet lenge nok på muligheten til å få selvbestemt abort.

– Denne loven kommer langt på overtid. Vi har ventet i flere tiår på dette, sier hun til VG utenfor parlamentsbygningen.

Lovens hovedpunkter Fjerne abort fra straffeloven.

Abort på forespørsel til og med uke 22.

Abort etter uke 22 dersom det godkjennes av to uavhengige leger.

Leger som ikke vil utføre aborter kan reservere seg, men blir pliktige til å henvise til noen som kan gjøre det.

Loven definerer også hva slags type helsepersonell som har myndighet til å utføre en abort. Her kan du lese hele lovforslaget «Reproduvtice Health Care Reform Bill 2019».

Sterke følelser

Demonstranter fra begge sider møtte opps utenfor parlamentet, og flere steder var det amper stemning idet de prøvde å krysse hverandres «territorium» på det smale fortauet foran bygningen.







«MITT VALG. MIN KROPP.» Sharon (64) har vært en del av abortkampen i 40 år.

– Jeg er sint i dag! Jeg hadde en venninne som døde fordi hun tok abort på en utrygg måte, jeg har en venninne som ble gjengvoldtatt og som måtte beholde barnet fordi hun ikke hadde tilgang på abort. Denne loven kommer altfor sent, sier Sharon (64), som har med seg skiltet «Abort. Mitt valg. Min kropp. Godkjenn lovforslaget nå!»

Hun ønsker ikke å oppgi etternavnet sitt fordi hun tidligere har blitt oppsøkt hjemme av abortmotstandere.

Hver delstat bestemmer

I Australia finnes det ingen abortlov på nasjonalt nivå, og hver enkelt delstat har ulike regler. I delstaten Queensland fikk kvinner retten til selvbestemt abort i 2018, mens Northern Territories fikk sin nye lov i 2017.

Også i nabolandet New Zealand er parlamentet i gang med å fjerne abort fra straffeloven. Tidligere i august ble første utkast av et lovforslag presentert av landets justisminister Andrew Little stemt frem, med 94 mot 23 stemmer.

Abort i Australia Hver delstat avgjør sine egne abortlover.

En høyesterettsavgjørelse i delstaten Victoria i 1969 (R vs. Davidson) slo fast at abort kunne rettferdiggjøres dersom det var «nødvendig for å bevare den psykiske eller mentale helsen til kvinnen».

De fleste delstatene fører ikke statistikk over antallet aborter, men i South Australia var abortraten i 2016 13,2 per 1000 kvinner. I Norge var tallet for 2018 10,3 per 1000 kvinner.

Statistikk fra delstaten viser også at 95 prosent av alle aborter skjer før uke 14, mens rundt to prosent skjer etter uke 20. Kilder: Pregnancy Outcome Statistics SA, Folkehelseinstituttet

– Lovene ble liberalisert over store deler av Australia på 1970-tallet, gjennom endringer i loven eller via rettsavgjørelser, noe som gjorde at private aktører begynte å tilby abort, sier Barbara Baird, som er professor ved universitetet Flinders i Adelaide, til VG.

Hun har forsket på abort gjennom hele sin karriere, og har sett spesielt på hva avkriminalisering betyr for tilgangen til abort.

«MIND YOUR UTERUS»: Flere grupper i Australia har de siste årene jobbet aktivt for å fjerne abort fra delstatenes straffelover. Foto: JOEL CARRETT / AAP

– Jeg mener det er feil å fokusere så mye på å avkriminalisere abort, selv om det selvfølgelig er en god ting, sier hun og forklarer:

– Å fjerne abort fra straffeloven betyr ikke nødvendigvis at ting endres. Problemet her i Australia har alltid vært at kvinner som bor i byene, som er utdannede og som har penger, har enkel tilgang på abort. For kvinner i distriktene, som kanskje har dårligere økonomi, er tilgangen dårligere.

Hun bruker sin egen hjemstat South Australia som eksempel.

– Her omfattes abort av straffeloven, men der er det nesten ingen som vet fordi tilbudet er det beste i landet, og ledes av det offentlige. I delstaten Tasmania ble abort lovlig i 2013. Siden har tilbudet bare blitt dårligere, sier Baird, og forteller at øystaten per nå ikke har noen klinikker som utfører aborter.







SYNLIG GRUPPE: Ifølge professor Barbara Baird er Australias abortmotstandere svært godt organisert, og de mottar mye donasjoner, blant annet fra meningsfeller i USA.

«Død på forespørsel»

Selv om rundt 70 prosent av Australias befolkning mener kvinner skal ha retten til selvbestemt abort, har motstanden mot den nye abortloven vært massiv.

Blant dem VG møtte utenfor parlamentsbygningen, er det spesielt én innvending som går igjen: Den nye loven gjør abort på forespørsel tilgjengelig til og med uke 22, og åpner også for abort etter uke 22, dersom to uavhengige leger godkjenner inngrepet.

For selvbestemt abort Rundt 70 prosent av Australias befolkning mener kvinner skal ha retten til selvbestemt abort og muligheten til å få dem utført. I 1979 var tallet 45 prosent. Kilde: Sarah M. Cameron and Ian McAllister. 2016. Trends in Australian Political Opinion: Results from the Australian Election Study 1987–2016. Canberra: The Australian National University

– Dette forslaget er helt fryktelig, det åpner for abort helt opp til fødselen, sier Rachel Carling, som er leder for bevegelsen Right to life NSW, til VG mellom samtalene med politibetjenter som jobber hardt for å holde «demonstrantene innenfor veisperringene.

Med seg i dette synspunktet har hun Australias tidligere statsminister Tony Abbott, som under en konservativ konferanse i Sydney fredag sa at australiere nå aksepterer «død på forespørsel».

MOTSTANDER AV LOVEN: Katolikken Andrew Few (23) foran parlamentsbygningen. Han er på demonstrasjonen sammen med kona Aleshia (24), og får ofte høre at det er for mange menn på neisiden. Selv mener han at han har noe han skulle ha sagt, siden menn også er med på å lage barn. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

I Norge er abort til sammenligning tillatt til og med uke 12, og man må søke til en abortnemnd om man ønsker å avbryte svangerskapet etter dette.

– Tas aldri med lett hjerte

Melanie Fernandez i Pro Choice er ikke enig i at det er ekstremt å tillate abort også etter uke 22, og sier at de fleste uansett ønsker å ta abort så tidlig som mulig.

– De kvinnene jeg kjenner som har tatt abort sent, har gjort det under svært spesielle omstendigheter, og det er aldri en beslutning som tas med lett hjerte, sier hun.

TOK FRI FRA JOBBEN: Laura Moss (29) sammen med kolleger fra fagforeningen Public Service Association. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

Laura Moss (29) og Glenn Duncan (36), som har fått fri fra jobben i fagforeningen Public Service Assosiaction for å delta i demonstrasjonen, mener heller ikke dette er ekstremt.

– Motstanderne sier at dette er en lov som åpner for abort helt opp til fødsel?

– Det er ikke slik jeg leser lovforslaget, svarer Duncan, og sier at den nye loven faktisk begrenser noen av mulighetene for senaborter.

Dette bekreftes av professor Barbara Baird, som sier at delstaten per i dag ikke har noen øvre abortgrense.

STERKE VIRKEMIDLER: Den greskortodokse kirken i Sydney har markert seg sterkt mot abortloven. Skiltene «Hvorfor vil dere drepe oss?» er det små barn som bærer. Foto: Ingrid Hovda Storaas, VG

– Kan ikke støtte loven

Mot slutten av demonstrasjonen dukker en gruppe fra den greskortodokse kirken i Sydney opp. De bærer bilder av en gråtende Jesus med et blødende foster i hendene, og barna holder skilt med påskriften «Hvorfor vil dere drepe oss?»

De står sammen med den anglikanske og den katolske kirken mot loven, og kaller den i et brev til delstatsministeren for en «drømmelov for abortindustrien».

Trygge soner (PSSSST) Flere australske delstater har etablert såkalte «trygge soner» utenfor abortklinikkene, som betyr at det er forbudt å protestere nærmere enn 150 meter fra disse.

– Jeg forstår argumentene om at det å avkriminalisere abort vil gjøre prosedyren tryggere, men jeg kan likevel ikke støtte det, sier Francie Wilson (52), og sier at hun synes kvinner bør tenke over alternativene: De kan avstå fra sex, eller de kan adoptere bort barnet.

– Hva med kvinner som har blitt voldtatt og som ikke vil bære fram overgriperens barn?

– Det er et ekstremt vanskelig spørsmål, men nei, jeg mener ikke at abort bør være en mulighet da heller, sier hun.







DEMONSTRERER: – Jeg er en kvinne, og jeg skal ha retten til min egen kropp. Jeg bør ikke bekymre meg for å risikere straff når jeg søker helsehjelp, sier sykepleieren Alison Turner.

For Alison Turner og venninnen Elizabeth de Freitas handler lovforslaget nettopp om kvinnens rett til selv å bestemme.

– Jeg mener at alle kvinner skal ha muligheten til selv å velge hva de vil gjøre med kroppene sine, uten å frykte represalier. Jeg syns ikke abort skal være en del av straffeloven, dette er 2019, sier Turner.

De Freitas er enig.

– Jeg har selv tatt en abort, og jeg har ikke noen problemer med det. Jeg tror folk tror at Australia er et ganske progressivt land, men vi fikk også like ekteskapsmuligheter ganske sent. Denne loven er langt på overtid, som en forsinket baby!

