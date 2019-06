BLE FUNNET DØD: Politiet fant denne tigeren like utenfor Tsjekkias hovedstad Praha i juli 2018. Foto: Czech Republic's Customs Office / AP

Tre menn dømt for organisert handel med tiger-produkter

En taksidermist, en dyrepark-eier og en forretningsmann var alle involvert i drap på tigere og ulovlig salg av blant annet tigerskinn, ifølge en tsjekkisk domstol.

Under et raid utenfor hovedstaden Praha fant tsjekkisk politi i fjor sommer en død tiger, flere skinn fra ulike kattedyr og over 20 andre beskyttede dyrearter.

Funnet ledet dem til tre personer som drev handel med produkter som stammer fra tigere, skriver AP.

– Tigeren var skutt i øyet og i nakken, slik at skinnet skulle forbli intakt og kunne selges på det svarte markedet. Alle dyrets deler, inkludert skinnet, tennene og potene, var tenkt for salg, sa Robert Šlachta fra Tsjekkias tollvesen under en pressekonferanse i juli i fjor, ifølge Sanctuary Asia.

Tirsdag ble de tre mennene dømt for drap på utrydningstruede dyr, og for ha å bedrevet ulovlig handel med produkter fra disse dyrene.

En av dem, en taksidermist, altså en som jobber med å utstoppe dyr, ble i retten i Ceska Lipa dømt til tre år i fengsel, mens eieren av en dyrepark fikk to år bak lås og slå. En vietnamesisk forretningsmann må også sone to år i fengsel. Sistnevnte skal ifølge AFP være en tidligere sirkuseier.

Ifølge retten skal de tre mennene har organisert drap på flere tigere, og fått produsert produkter som ble solgt på svartebørsen til asiatiske kjøpere.

Tigeren er på listen over dyr som er sterkt utrydningstruet, ifølge Verdens naturfond (WWF), og det finnes i underkant av 4000 individer igjen på verdensbasis.

Publisert: 06.06.19 kl. 05:01