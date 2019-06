ENORM: Selv om Hundborgstenen er gravd frem, gjenstår mye planlegging og undersøkelser før den kan heises opp. Foto: Rene Melgaard Nielsen/Thisted kommune

Vil trekke turister med norsk stein: – Takk, Norge!

Den 170 tonn tunge steinen kom til Danmark fra Larvik under forrige istid. Nå skal danskene grave den opp, og trekke turister.

I Thy i Danmark har store gravemaskiner og et stort antall frivillige kjempet for å grave opp en av landets største steiner.

Den enorme steinen antas å være Danmarks sjette største, og skal etter planen trekke norske turister til Jylland-byen. Hundborgstenen, som den heter, kommer nemlig fra Larvik.

Har vært gjemt i 80 år

Hundborgstenen ble sist sett for nærmere 80 år siden, da den sist var over bakken. Ifølge DR ble den gravd frem i 1938, før den kort tid senere ble gravd ned igjen – man mente nemlig den gang at det ikke var noen grunn til å frede steinen.

Det var først da kommunen begynte å fornye området for noen år siden, at de igjen ble klar over hvor steinen, som er av arten larvikitt, befant seg.

– Å få den løs kan nok gi litt stolthet til lokalområdet, og en følelse av lokal forankring over de prosjektene man er med på å gjøre, sier prosjektleder i Thisted kommune, Rene Melgaard Nielsen, til kanalen.

MYE ARBEID: Oppgravingen av den 170 tonn tunge steinen krevde stor innsats fra mange mennesker. Foto: Rene Melgaard Nielsen/Thisted kommune

Forventer norsk turisme

Hundborgstenen er nå gravd frem, men ifølge Nielsen er det fortsatt mye arbeid som gjenstår før den kan heises opp. Først må de finne ut nøyaktig hvor stor og tung steinen faktisk er.

Den vurderes til å veie rundt 170 tonn, men har ikke blitt målt siden 1938.

Etter hvert er planen å flytte steinen til et nærliggende sted hvor den kan bli en ny turistattraksjon.

– Per nå har vi ikke en klar plan på hvordan dette skal gjøres. Hva som skjer videre vil vise seg i samarbeidet mellom det offentlige og borgerne, skriver Nielsen i en epost til VG.

– Det hadde jo vært deilig om vi kunne få trukket nordmenn, som er interesserte i det geologiske, hit.

Geolog Søren Torp, som har vært med på gravearbeidet, sier til VG at han har vært interessert i Hundborgstenen helt siden han leste om den i lokalavisa for 25 år siden.

– Den gangen var jeg en ung og entusiastisk geologistudent som syntes at steinen skulle frem i lyset igjen. Nå har vi endelig lyktes, og jeg er så begeistret, sier han.

– Takk til Norge for denne kjempen, som får oss lavlandsdansker til å bedre forstå isbreens kolossale krefter. Det er de som har bragt steinen til Thy i Danmark.

Publisert: 24.06.19 kl. 09:20