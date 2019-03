NY AVTALE: Danmark innvandringsminister Inger Støjberg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Barn av danske IS-krigere mister statsborgerskapet

Barn født av danske fremmedkrigere i Syria mister retten til sitt danske statsborgerskap etter en ny avtale mellom regjeringen og Dansk Folkeparti.

NTB

Det skriver DR.

Regelen fram til nå har vært at barn av fremmedkrigere med dansk statsborgerskap automatisk blir danske statsborgere, men det er det nå slutt på.

– De er født av foreldre som har vendt Danmark ryggen, og derfor skal de ikke tilhøre Danmark, sier innvandringsminister Inger Støjberg.

Christian Langballe, som er en talsmann for Dansk Folkeparti, gleder seg over avtalen, som partiet hans har ønsket lenge.

Et barn blant voksne på en lastebil etter å ha blitt evakuert ut av IS' siste lomme i landsbyen Baghouz nordøst i Syria. Rundt 70.000 sivile, mange av dem kvinner og barn, har flyktet fra området. Foto: Andrea Rosa / AP / NTB scanpix

Til DR sier han at barna aldri har kjent Danmark, at de ikke har noen tilknytning til Danmark, og at de må «ta konsekvensene» av at foreldrene har valgt å dra til Syria for å kjempe for IS.

Innvandringsdepartementet opplyser til Ritzau at den nye avtalen også gjør det mulig å frata fremmedkrigerne statsborgerskapet administrativt. Tidligere har dette kun vært mulig etter en domfellelse.

