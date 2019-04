FØR MØTET: Tirsdag morgen møtte Erna Solberg pressen før konferansen Arctic forum og møtet med president Vladimir Putin. Foto: Gisle Oddstad

Derfor er møtet mellom Solberg og Putin viktig

At Erna Solberg ba om et møte med Vladimir Putin i dag, gir et signal om at Norge vil ha en bred dialog med Russland, mener ekspert. Men han er ikke overbevist om at Frode Berg-saken kommer opp.

Nå nettopp







Møtet finner sted i sammenheng med en internasjonal konferanse om Arktis-spørsmål i St. Petersburg tirsdag. Russland -kjenner Arild Moe ved Fridtjof Nansens Institutt understreker at det blir spekulasjoner når han skal svare på om saken med den spion-tiltalte nordmannen blir et tema.

– Innenfor en sånn liten ramme, og på det nåværende tidspunktet mens saken fortsatt er i retten, så tror jeg kanskje ikke det vil være naturlig for den norske siden å ta det opp. Men det kan jo hende at den russiske siden gjør det. Men tidspunktet er litt kjelkete.

les også Erna før Putin-møte: – Vår interesse å ha et godt samarbeid

– Så lenge det ikke er falt dom?

– Nettopp.

les også Derfor ba Erna Solberg om Putin-møte

Ekspert: – Gir signal

Middagen tirsdag er Solbergs første bilaterale møte den russiske presidenten. Det var Solberg som ba om å møte Putin.

– Dette er en god anledning til å videreføre den dialogen vi har hatt med Russland også i en krevende tid, sa Solberg til VG i forrige uke.

Arild Moe karakteriserer møtet som «bemerkelsesverdig» og mener at Norge sender et sterkt signal ved å sende både statsminister og utenriksminister til St. Petersburg.

– Det gir et signal om ønske om en bred dialog med Russland, men samtidig er det ikke noe statsbesøk, det er «bare» deltakelse på en konferanse der også noen andre statsledere er til stede. Slike konferanser blir alltid brukt som en ramme for bilaterale møter, men det er på ingen måte hovedsaken fra arrangørenes side. Russland er først og fremst interessert i å profilere seg som en stor og viktig aktør i Arktis.

les også Julia har fått nytt UDI-avslag: Må forlate Norge tirsdag

– Etter det jeg forstår, blir det et ganske kort møte, sier Arild Moe, og tror ikke de to får tid til noen «dyptgående diskusjoner av problemer».

– Men de vil nok markere felles interesser særlig innen ressurser og hav.

– Finnes det tosidige problemer mellom Norge og Russland?

– Vi har episodene under NATO-øvelsen, der russerne annonserte og gjennomførte øvelser tett innpå. Erna Solberg vil nok klargjøre Norges sikkerhetspolitiske intensjoner for Putin.

les også Russland varsler missiltest utenfor Nordland

Mener møtet er betydningsfullt

– Hva betyr det at Solberg og Putin endelig møtes på denne måten?

– Det er viktig med personlige kontakter, og i og med at det er det første bilaterale møtet mellom dem, har det betydning, sier Moe.

Møtet skjer samme dag som det er sluttprosedyrer i Frode Berg-saken. Nordmannen har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje, og dom er ventet den 16. april. Kirkenes-mannen kan bli dømt til et sted mellom 10 og 20 års fengsel.

VENTER: Frode Berg har sittet i fengsel siden desember 2017. Om kort tid skal dommen komme. Foto: Arthur Bondar

les også Fem år siden Russland annekterte Krim – Volodymyr fikk én dag på å flykte

Etter planen skal Solberg og Putin spise middag sammen før den norske regjeringssjefen returnerer til Norge.

– Det er i Norges interesse å ha et godt samarbeid med vårt store naboland. Det endrer ikke vår politikk på området hvor vi fortsatt er uenige, sa Solberg til VG tirsdag morgen.

– Russland ønsker å styrke samarbeidet med de andre statene i den arktiske regionen. Jeg er overbevist om at hvis vi bare handler sammen, vil vi kunne forvandle Arktis til et område med fred, stabilitet og partnerskap, sier Vladimir Putin i en uttalelse tirsdag morgen.

Publisert: 09.04.19 kl. 11:30