I RETTEN: Den norske villsvinsjegeren er tiltalt for drapsforsøk, etter å ha skutt 76 år gamle Olle Rosdahl i november i fjor. Her med sin forsvarer Jorge Concha (t.h.) Foto: MATTIS SANDBLAD

Villsvinjegeren i retten: – Jeg var helt sikker: Jeg skjøt mot et dyr

HELSINGBORGS TINGSRÄTT (VG) Den norske jegeren (48) risikerer opptil 18 år i fengsel dersom han blir dømt for drapsforsøk.

Onsdag er første dag av rettssaken mot den 48 år gamle nordmannen tiltalt for drapsforsøk, etter å ha skutt 76 år gamle Olle Rosdahl.

– Jeg har verdens beste kone. Jeg har barn og barnebarn. Og så har jeg jakt, sier tiltalte i sin forklaring mens han gråter.

Han forteller at han ikke ønsker å jakte igjen etter det som har skjedd. Mannen forteller at han også en gang har vært norgesmester innen jakt.

Da tiltalen mot ham ble lest opp i retten, gråt 48-åringen. Nordmannen erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk, men erkjenner grov kroppsskade.

– Jeg var helt sikker: Jeg skjøt mot et dyr, sier mannen mens han hikster.

Her er skyteepisoden på video, tatt opp av jegerens kikkertsikte:

Kjempet mot tårene

Olle Rosdahl var ute på joggetur da han ble beskutt 29. november i fjor. Skuddet gikk inn i hoften, og ut av baken.

– Når jeg ser i kikkeren så blir ikke den prikken så stor som vi ser på videoen her, sier nordmannen.

Mannen slet med å holde tårene tilbake, mens han forklarte hva han mener har skjedd.

– Hadde jeg skjønt at det var et menneske, hadde jeg løpt bort. Jeg kan førstehjelp, sier jegeren.

Politiadvokat Ola Lavie ba mannen om å forsøke å kontrollere følelsene sine.

– Dette er helt jævlig, sier mannen mens han gråter.

FORNÆRMEDE: 76 år gamle Olle Rosdahl ble skutt av den norske jegeren i november i fjor. Foto: MATTIS SANDBLAD

Lavie spør hvorfor mannen reagerte som han gjorde etter skuddet var avfyrt.

Mannen forklarer at han hørte et skrik, og trodde noen skrek fordi det ikke var lov å jakte der.

Etter dette gjemte mannen seg i skogen. Han ble pågrepet her syv timer senere.

– Har det fryktelig dårlig

– Olle har hatt enorm flaks, sier nordmannen.

Tiltalte forteller at han aldri har hverken sett eller hørt noe om Olle Rosdahl før hendelsen.

– Han har ikke prøvd å drepe fornærmede, han har ikke engang prøvd å skade ham, sier mannens forsvarer Jorge Concha.

– Han har det fryktelig dårlig. Det har vi sett i dag, legger forsvareren til.

– Hvordan har han forberedt seg til rettssaken?

– Han har ikke kunnet forberede seg, han er så dårlig. Det er ingen måte å forberede seg på, sier Concha til VG.

– Så noe som ikke fins

Nordmannen er også tiltalt for grove brudd på jaktloven. I tiltalebeslutningen står det at tiltalte tidligere har siktet på andre mennesker.

Forsvarer Concha viste i retten frem flere artikler som tar for seg forskning på jaktulykker. Forskningen peker blant annet på at man kan oppleve å ha sett noe annet enn det som i virkeligheten var der.

– Han har sett noe som egentlig ikke fins, sier forsvareren.

I retten forteller mannen at de er strenge med alkohol i jaktlaget hans, og at han ikke drikker.

Risikerer 18 års fengsel

Strafferammen for drap i Sverige er fengsel inntil 18 år, minstetiden er 10 år. For drapsforsøk kan man høyst dømmes til det som maksimalt gjelder for den fullførte handlingen.

Straffen for forsøk er imidlertid ofte satt lavere enn for den fullførte kriminaliteten.

Publisert: 03.04.19 kl. 15:24 Oppdatert: 03.04.19 kl. 15:40