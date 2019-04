HVER GANG VI MØTES: USAs president Donald Trump klemmer til med ett av sine signaturhåndtrykk under et møte med Jens Stoltenberg i mai i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Mener Trump har svekket NATO: – Jens bør sjekke lommene sine

WASHINGTON D.C./OSLO (VG) NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøker USAs president Donald Trump i Det hvite hus for tredje gang. Nordmannen bør sjekke lommene sine før han går, mener amerikansk ekspert.

Feiringen av NATOs 70-årsdag er anledningen for besøket, som finner sted tirsdag kveld norsk tid. Stoltenberg selv venter at hovedtemaet nok en gang blir Trumps knallharde krav om at europeiske allierte må ta en større del av regningen i alliansen, skriver NTB.

– Dette har vært et veldig konsekvent budskap fra president Trump helt siden han tiltrådte, til og med før han tiltrådte. Og mitt budskap vil være at jeg er enig, sa Stoltenberg mandag da han møtte pressen før avreise til USA.

– NATO er en sterk allianse. Men for at NATO skal fortsette å være en sterk allianse, må vi også være en rettferdig allianse, sa Stoltenberg.

Øker innsatsen

NATOs egne tall viser at forsvarsbudsjettene i Europa og Canada har økt med 41 milliarder dollar siden Trump tiltrådte. Summen ventes å øke til 100 milliarder dollar innen utgangen av 2020.

Trump har ikke vært sen om å ta æren, og den selvsikre presidenten har flere ganger sagt at Stoltenberg er «Trumps største fan» nå som milliardene renner inn.

En som mener at Donald Trump totalt sett har svekket NATO, er Max Boot, seniormedarbeider ved tankesmien Council on Foreign Relations. Da VG forteller Boot at Trump flere ganger har skrytt av Stoltenberg, begynner Boot å le høyt.

– Jeg vil anbefale Stoltenberg om å sjekke lommene sine for å se at han ikke er blitt rundstjålet, sier Boot, som mener at Trump er en person som når som helst kan vende generalsekretæren ryggen.

Diplomatisk

Boot sier at han forstår at Stoltenberg har valgt en mer diplomatisk tilnærming til mange av Trumps harde utspill.

– Stoltenbergs jobb som generalsekretær er å samarbeide med den største nasjonen i NATO, som er USA, og selv om Trump sier ting som er vanskelige og smakløse, så vet nok Stoltenberg at Trump liker smisking. Det er nok den rette tilnærmingen fra Stoltenbergs side, sier Boot, som er en profilert og nådeløs kritiker av USAs president.

– Trumps tilnærming til NATO har vært totalt usammenhengende. Han har kritisert NATO svært hardt og truet med å trekke USA ut. Han har også helt ufortjent tatt æren og erklært seirer for å ha fått mer forsvarspenger fra andre land. Nå ser han plutselig ut til å støtte NATO mer enn han gjorde. Det hele er en veldig bisarr opptreden overfor en av USAs nærmeste allierte. Totalt sett har Donald Trump underminert NATOs kredibilitet, mener Boot.

Onsdag skal Stoltenberg tale til en samlet Kongress, etter å ha blitt invitert av lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D). Den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell, som leder Senatet, sto også bak invitasjonen.

Stoltenberg har ledet NATO siden oktober 2014. Forsvarsalliansen består av 29 land i Europa og Nord-Amerika.

Publisert: 02.04.19 kl. 19:21