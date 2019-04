DØDE: Eric Torell ble stedt til hvile i Gustaf Vasa Kyrka i Stockholm 24. august 2018. Foto: Janerik Henriksson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Politibetjent i avhør: Fryktet Eric Torell skulle skyte kollega

Politibetjentene som skjøt 20 år gamle Eric Torell, har i avhør forklart at de fryktet for sin egen sikkerhet.

– Han sa ingenting, men jeg opplevde at han hadde aggressiv oppførsel, har en av politibetjentene sagt i avhør, ifølge Aftonbladet.

Det var 2. august i fjor at 20 år gamle Eric Torell ble skutt og drept etter at han rømte hjemmefra med en lekepistol.

20-åringen hadde Downs syndrom og autisme. Ifølge hans mor Katarina Söderberg var han også sterkt funksjonsnedsatt og på nivå med en treåring.

– Han kunne ikke prate, han kunne bare si mamma, mamma, har hun tidligere sagt til Expressen.

På en pressekonferanse fredag denne uken kom det frem at de tre politibetjentene som skjøt mot ham, er tiltalt.

Politibetjenten som skjøt Eric Torell i ryggen tiltales for å ha forårsaket en annens død. Ytterligere to tiltales for grov feil i tjenesten.

Selv benekter politibetjente anklagene.

De tre skjøt totalt 25 skudd mot Torell. Ett av disse var dødelig.

MAMMA: Erics mor, Katarina Söderberg mistet sønnen sin da han ble skutt av politiet. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tre politipatruljer, til sammen syv politibetjenter, rykket ut.

Aftonbladet har fått tilgang til avhørene.

Politibetjenten som er tiltalt for det dødelige skuddet har forklart at de fikk beskjed om at en mann hadde tilgang til våpen og sprengstoff, og at han kunne begynne å skyte mot politiet, skriver avisen.

To av de tiltalte hadde som hovedoppgave å få tak i vedkommende som varslet, og ikke å jakte på gjerningsmannen, skriver avisen.

Politibetjentene fikk imidlertid ikke tak i personen som ringte politiet. På vei ut av en bakgård kikker den ene politimannen ut i gaten.

– Da ser jeg litt lenger oppe en mann, slik jeg bedømmer det, som har en lys trøye, ser ganske kraftig ut, og holder det jeg oppfatter å være et våpen i sin høyre hånd, et svart våpen. Og jeg ser at dette våpenet er liksom større, det er ikke et gevær, men det er betydelig større en en pistol, større enn våre tjenestevåpen, forklarer en av politibetjentene.

I SORG: Etter drapet ble det holdt minnestund ved stedet der Eric Torell døde i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist / TT NEWS AGENCY

Politibetjenten går inn igjen i bakgården til kollegene og føler seg stresset, forklarer han.

Så dukker Torell plutselig opp i portrommet. Politimannen forklarer at de roper politi, og rygger bakover. Sammen med ham står kollegaen som nå er tiltalt for å ha gitt Torell det dødelige skuddet i ryggen.

Politimannen forklarer at overlevelsesinstinktet hans slår inn. Han forteller at mannen nærmer seg dem, og retter våpenet sitt mot en kollega.

– Og da tenker jeg at nå skyter han henne i hjel, så da valgte jeg å skyte med våpenet mitt mot denne mannen, og når jeg skyter får jeg jo et kraftig tunnelsyn. Blir ekstremt fokusert, og jeg skyter, og jeg ser ikke at det har noe effekt på mannen, han står fortsatt der med våpenet høyt. Jeg opplever det fortsatt som en kraftig trussel.

Politimannen forteller at mannen han skyter mot til slutt rygger bakover, faller ned på bakken, og mister våpenet sitt.

En annen politibetjent forteller i avhør at også han åpnet ild mot Torell, fordi han opplevde at Torell var en trussel mot kollegene hans.

Tre av skuddene traff Torell, to av dem i ryggen. Ifølge etterforskningen skjøt politibetjentene på en avstand på 15–18 meter.

Lekepistolen som Torell bar på, hadde stor likhet med en MP5 maskinpistol.

TIL MINNE: Mange mennesker satte ned blomster og lys på stedet der Eric Torell ble skutt og drept 2. august i fjor. Foto: Stina Stjernkvist / TT NEWS AGENCY

Ikke bare feil

– Retter en person en skytevåpenlignende gjenstand, kan man ikke kreve av politiet at de først skal undersøke om det er et våpen før de reagerer. Det ville være livsfarlig, sa Tidén på fredagens pressekonferanse.

Betjentene er derfor ikke tiltalt for å ha handlet feil på dette punktet.

Flere av skuddene mot Torell ble imidlertid avfyrt etter at han hadde snudd ryggen til politibetjentene. Det burde de ha sett, og det er grunnen til at de blir tiltalt.

– Den innbilte nødvergesituasjonen er opphørt når han snur seg, sa Tidén.

Politimennene forklarte i avhør at de ikke forstår hvorfor han ble skutt i ryggen, for de mener Torell sto vendt mot dem da de skjøt.

En av politibetjentene forklarer at alt gikk veldig raskt, og at det var dårlig lys på stedet.

