BÅT FOR BIL: Der de brukte bil for over en uke siden, må de nå bruke båt for å komme seg frem. Foto: Sean Kilpatrick / The Canadian Press

100-årsflom rammer Canada

Stadig økende vannmasser har ført til at kanadiske politikere nå advarer mot klimaendringene. I løpet av to år har samme område opplevd to 100-årsflommer.

Det melder Toronto Star.

Den siste i rekken som trekker frem hvordan klimaendringene står bak dette er sikkerhetsminister Ralph Goodale, melder avisen.

– Jeg tror alle nivåer av regjeringen lærer noen dyre lekser av denne flomopplevelsen de siste årene, og meldingen er fra klimaendringene er: Ikke tro dette forsvinner, sier han.

Skadene i i områdene som er truffet er store.

The Guardian trekker frem en forstad i Montreal hvor over 6000 personer ble evakuert etter at en demning brast på søndag.

Rundt samme tid har 3000 personer måtte flykte fra deler av Quebec, mens hundrevis venter i hoteller og skjul i Ontario og New Brunswick.

expand-left arrow-right UNDER VANN: I Quebec har flommen rammet innbyggerne hardt. Tusenvis har blitt fordrevet av vannmassene.

De raske temperaturøkningene som fører til snøsmelting og regnmassene som har falt de siste dagene er ifølge biolog ved Universitet ved British Columbia, Laura Coristine, en følge av klimaendringene.

Eksperter mener også Canada ikke har gjort nok for å forhindre det som har skjedd de siste ukene. Det er kun to år siden en 100-årsflom rammet landet sist, og nok en gang er mange mennesker rammet.

For å forhindre at en lignende katastrofe skal få slike følger igjen kan man flytte de som er rammet av flommen, foreslo statsminister Justin Trudeau søndag kveld. Dette er også noe ledere i Quebec og New Brunswick har sett på.

STØTTE FRA MILITÆRET: For å kjempe mot flommen har innbyggerne som er rammet fått massiv hjelp fra det kanadiske forsvaret som har sendt ut 2000 personer. Foto: Justin Tang / The Canadian Press

Det samme ble prøvd etter en storflom i Calgary i 2013. Da valgte kun 30 prosent å flytte fra høyrisikoområdene etter de ble kjøpt ut.

Samtidig har forsvaret sendt ut 2000 mann for å hanskes med de store vannmassene. Dette er 400 flere enn de har utplassert utenfor landegrensene, skriver Ottawa Citizen.

Journalister påpekte ovenfor forsvarsminister Harjit Sajjan at militæret var raskere på plass i år enn for ett år siden. Til det svarte han at dette ikke var opp til dem selv, men heller etter ønske fra lokale myndigheter.

Han har også påpekt at de kan bidra med flere hvis det skulle være nødvendig.

Publisert: 30.04.19 kl. 22:12