STORE AVTRYKK: Dette bildet er tatt 9. april og skal vise avtrykk i snøen som måler 81 x 38 centimeter Foto: SOCIAL MEDIENE / X04130

Den indiske hæren jakter på «den avskyelige snømann»

I århundrer har mennesker i Himalaya jaktet på den mytiske yetien. Og nå mener den indiske hæren, intet mindre, at de har funnet bevis for at det enorme hårete monsteret finnes.

Nå nettopp







Og det skjedde, useremonielt nok, ved at de la ut en twitter-melding tirsdag, ifølge CNN.

I twitter-meldingen la de nemlig ut bilder av avtrykk i snøen som de mener er yeti, eller Den avskyelige snømann-spor. Og de er slettes ikke i tvil om hva de har funnet.

– For aller første gang, har indiske bergjegere funnet mystiske fotavtrykk etter det mytiske beistet Yeti, står det i meldingen, som var ledsaget av tre bilder av store fotavtrykk og et gruppebilde av avdelingen.

Dette er Yeti * Yeti eller Den avskyelige snømannen er en stor, menneskelignende, kryptozoologisk skapning som flere ganger er påstått å ha blitt sett i Himalayas regioner Tibet og Nepal. * Mesteparten av det vitenskapelige miljøet avfeier yetiens eksistens som overtro. * Enkelte mener det kan være snakk om en uoppdaget bjørneart. * I 2017 analyserte forskere DNA til ni levninger som hadde blitt hevdet å komme fra en yetier. Åtte av prøvene viste seg å komme fra bjørner, mens den niende var fra en hund. Vis mer vg-expand-down

YETI? Dette er et annet bilde som den indiske hæren mener stammer fra yetien. Foto: REUTERS

Fotavtrykkene på bildene er også enorme.

De måler angivelig 81 x 38 centimeter og de skal ha blitt oppdaget 9. april ved Makalu Base Camp, som ligger i et isolert fjellområde mellom Nepal and Tibet , ifølge informasjonen som ligger i twitter-meldingen.

Er det «Trugemannen»?

Kan det rett og slett være sporene etter «Trugemannen» de har funnet? Målene passer nemlig ganske godt på avtrykkene etter en litt langbent person med truger ...

Uansett, det er i disse områdene ved Makalu-Barun National Park at yetien skal ha blitt sett, ifølge NDTV, som siterer den indiske hæren.

Responsen lot ikke vente på seg.

I løpet av timer kom det en kaskade av oppdateringer i sosiale medier, og de aller fleste refset de indiske hæren for å videreføre gamle myter og teorier som for lengst er avvist av vitenskapen. Hashtagen #Yeti var uansett den desidert mest retweetene i India tirsdag.

Den indiske hæren tilbød imidlertid ikke flere «beviser» på yeti-funnet tirsdag. Den har heller ikke vært tilgjengelig for kommentarer til de oppsiktsvekkende bildene.

Publisert: 30.04.19 kl. 16:25