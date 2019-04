PRESSESJEF: Sanders utenfor Det hvite hus 2. april. Foto: Reuters

Innrømmer å ha kommet med falske Comey-påstander

Mueller-rapporten avslører spillet i kulissene rundt sparkingen av FBI-direktør James Comey. Trumps pressesjef innrømmer å ha gitt pressen uriktige opplysninger.

Sarah Sanders, som er pressesjef i Det hvite hus, har til etterforskere i Muller-granskingen innrømmet å ha kommet med påstander hun ikke hadde belegg for i forbindelse med sparkingen av FBI-direktøren James Comey.

Sanders, som da var pressesekretær, sa i mai 2017 at hun hadde hørt fra «utallige medlemmer av FBI» som sa ulike ting om Comey, blant annet at de var takknemlige for at Trump hadde sparket ham.

Til Muellers granskere skal hun ha sagt at dette ikke var reelt, skriver flere amerikanske medier, deriblant Washington Post og The Hill.

Uttalelsene hennes kom i forbindelse med spørsmål fra reportere som hevdet de hadde snakket med kilder i FBI som var kritiske til Trumps sparking av FBI-direktøren.

FIKK SPARKEN: FBI-direktør James Comey. Foto: AP

Publisert: 19.04.19 kl. 01:47