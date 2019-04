VIL PÅGRIPE FLERE: Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardene varsler at de vil arrestere flere mistenkte for påsketerroren. Her under en pressekonferanse i Colombo onsdag morgen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Sri Lankas forsvarsminister til VG: Hjernen bak er blant selvmordsbomberne

COLOMBO (VG) Lederen for islamistgruppen National Thowheed Jamathble skal ha dødd i terrorangrepene på Sri Lanka, sier landets forsvarsminister. Myndighetene ble varslet om terroren på forhånd. Nå tar de selvkritikk.

Dødstallene etter terrorangrepene på Sri Lanka har nå har steget til 359 personer, ifølge landets politi. I tillegg skal 18 nye mistenkte være arrestert i løpet av natten. Dermed er totalt 58 personer arrestert. Alle er fra Sri Lanka .

Under en pressekonferanse i Colombo onsdag morgen sier den srilankiske forsvarsministeren til VG at han mener landet fortsatt ikke er hundre prosent trygt.

– Det kan fortsatt være angripere der ute, men vi tror vi vil ha kontroll innen noen dager. Det vil kommer flere arrestasjoner snart, sier Ruwan Wijewardene.

– Det pågår nå politioperasjoner for å pågripe flere. Vi jobber med å samle all mulig etterretning om bakmennene og andre ekstremister som befinner seg i landet.

Forsvarsministeren sier også at en av selvmordsbomberne var en kvinne som var gift med en av de andre mannlige selvmordsbomberne.

Øverste talsmannen for militæret på Sri Lanka, Sumith Atapattan, sier til VG at totalt 7000 fra hæren, sjøforsvaret og luftforsvaret nå deltar i operasjonen for å sikre landet.

FÅR KRITIKK: Sri Lankas forsvarsministeren måtte forklare seg om at myndighetene skal ha blitt varslet om terroren på forhånd. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Mener lederen er død

Srilankiske myndigheter har utpekt den hittil relativt ukjente islamistgruppen National Thowheed Jamathble (NTJ) for å ha stått bak de fatale angrepene 1. påskedag.

IS gikk tirsdag ettermiddag ut med en offisiell erklæring der de tar på seg skylden for angrepene. Terrorgruppen har navngitt syv personer som de sier står bak angrepene, og publisert et bilde som viser syv maskerte menn stående fremfor et IS-flagg.

En av dem på bildet skal være Zahran Hashim, som srilankisk etterretning har pekt på som hjernen bak de brutale angrepene, ifølge The Telegraph. Han skal være lederen av NTJ.

– Vi mener at lederen for gruppen er blant selvmordsbomberen, sier forsvarsministeren tirsdag, men nekter å bekrefte noe navn.

Politiet: Planla angrep fra tilholdssted ved kirken

Forsvarsministeren sier at NTJ skal ha blitt splittet, og at den ene grenen skal ha blitt mer ekstrem. Det er denne som skal ha stått bak angrepet.

– Terroristene hadde to tilholdssteder, der de befant seg i to-tre måneder mens de planla angrepet. Det ene huset var i Negombo, nære kirken som ble angrepet, sier Ruwan Gunasekera, talsperson for politietterforskningen som nå finner sted, til VG.

Myndighetene jobber nå med å finne linken til terrorgruppen IS, som påtok seg skylden for angrepet tirsdag.

– Vi vet at IS har gitt ideologisk støtte, men vet ikke ennå hvor konkret støtten er, sier forsvarsministeren.

Kritiserer egen etterretning

Forsvarsminister Wijewardene får kjørt seg på pressekonferansen. Det er nemlig kjent at sikkerhetstjenesten på Sri Lanka mottok informasjon om et mulig kommende angrep, utført av selvmordsbombere mot katolske kirker.

Det var indisk etterretning som delte denne informasjon. Likevel ble ikke opplysningene delt videre.

Forsvarsministeren har fått kritikk etter at president Maithripala Sirisena sa at han ikke fikk etterretningsrapporten datert 11. april som advarte mot de nært forestående terrorangrepene.

– Vi vet at det er store hull i vår etterretningstjeneste. Det må vi innrømme. Hverken jeg eller statsministeren fikk denne informasjonen.

Presidenten har varslet at han vil bytte ut landets forsvarsledelse.

Står fast ved New Zealand-kobling

Den foreløpige etterforskningen skal vise at terrorangrepet var hevn for angrepet på to moskeer på New Zealand.

Under pressekonferansen i den srilankiske hovedstaden onsdag gjentar forsvarsministeren at påsketerroren mot kristne var en hevnaksjon etter angrepene mot muslimer på New Zealand.

– Angriperne ble i det minste motivert til å angripe etter angrepet i New Zealand. Kanskje var planene lagt før det, men det ga dem motivasjon, sier han.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern har uttalt at de ikke har fått noen offisielle henvendelser eller mottatt etterretningsrapporter som underbygger dette.

– Etterforskningen på Sri Lanka er i et tidlig stadium. Vi har tatt et skritt tilbake for å la dem foreta sine undersøkelser, men vi har ingenting nå som underbygger det som er sagt, sa Ardern.

VG PÅ SRI LANKA: Fotograf Helge Mikalsen og Midtøsten-korrespondent Amund Bakke Foss.

